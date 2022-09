iPhone 14-verbod in Brazilië – zullen meer landen volgen?

In Brazilië mag Apple de iPhone niet meer verkopen en krijgt bovendien een miljoenenboete. Een bijzonder slechte timing, nu de iPhone 14 er bijna is. iPhoned legt uit wat er aan de hand is en waarom je je in Nederland geen zorgen hoeft te maken.

iPhone 14-verbod van kracht in Brazilië

Apple mag in Brazilië geen iPhones meer verkopen zonder oplader en moet een boete betalen. Er is volgens de Braziliaanse justitie geen bewijs van een milieuvoordeel.

Brazilië ziet het verwijderen van de iPhone-oplader als een onredelijk nadeel voor de klanten. Het Ministerie van Justitie van het land sprak daarom gisteren, op 6 september, een verkoopstop uit voor iPhones zonder oplader, meldde het persbureau Reuters. De verkoopstop treft niet alleen de iPhone 12 en iPhone 13, maar gewoon álle modellen die geen meegeleverde oplader hebben. Voor Apple komt de zaak op een bijzonder slecht moment, want de presentatie van de iPhone 14 vindt vanavond plaats. Uiteraard mag ook de iPhone 14 dan niet in Brazilië worden verkocht.

In tegenstelling tot een andere zaak in Colombia, die mogelijk nog effecten gaat hebben in Nederland, hoef je je in dit geval geen zorgen te maken.

Ook een miljoeneboete voor Apple

De autoriteit heeft Apple daarnaast een boete van bijna 2,4 miljoen euro opgelegd. De toestellen missen volgens de autoriteit een essentieel onderdeel, wat de klanten opzettelijk benadeelt.

Volgens Apple zou er door het weglaten van de oplader juist een milieuvoordeel ontstaan. Het Braziliaanse Ministerie van Justitie denkt daar anders over, en zegt dat er geen bewijs voor is.

Sinds de introductie van de iPhone 12 twee jaar geleden zit er geen oplader meer in de doos. Het accessoire verdween ook uit de verpakking van oudere modellen, die de fabrikant nog verkoopt. Apple benadrukte destijds dat dit niet alleen de CO2-uitstoot vermindert, maar ook het gebruik van kostbare materialen. Een usb-c-naar-Lightning-oplaadkabel wordt nog steeds meegeleverd.

De Braziliaanse consumentenbond mobiliseerde al vroeg tegen de stap, en noemde het verwijderen van de iPhone-oplader bedrog en een verborgen prijsverhoging. De bond zei ook dat de klanten niet voldoende geïnformeerd waren en niet langer automatisch een snelle en veilige adapter hebben.

Apple zou de oplader apart kunnen leveren

Apple heeft al laten weten dat het sowieso een bezwaar gaat indienen tegen het oordeel. Afhankelijk van de wettelijke voorschriften kan de fabrikant echter een gemakkelijke oplossing verzinnen. In Frankrijk leverde Apple bijvoorbeeld lange tijd iPhones met oordopjes, die eerder uit de doos waren verdwenen. Deze kwamen toen in een extra doosje omdat er geen plaats meer was in de iPhone-verpakking. Die is namelijk sinds het weglaten van de oplader veel kleiner geworden.