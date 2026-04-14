iOS 26.5 bèta 2 is uit – met deze 3 veranderingen voor je iPhone

Yannick Chalkiopoulos
14 april 2026, 14:02
Apple heeft een nieuwe testversie van iOS 26.5 uitgebracht! Deze veranderingen komen met iOS 26.5 bèta 2 naar je iPhone.

iOS 26.5 bèta 2

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 26.5 beschikbaar! Apple heeft iOS 26.5 bèta 2 uitgebracht, waarmee meer veranderingen naar je iPhone komen. In de eerste testversie voegde Apple al een reeks nieuwe functies toe aan de iPhone. Bij de tweede bèta gaat vooral het om kleinere verbeteringen in de software. De belangrijkste functie in de nieuwe testversie van iOS 26.5 is ‘Suggested Places’ in Apple kaarten.

Met deze feature stelt Apple Kaarten meer plekken voor, gebaseerd op trends, zoekopdrachten en eerdere bezochte plekken. Zo krijg je gepersonaliseerde suggesties in Apple Kaarten, die het gemakkelijker moeten maken om bijvoorbeeld een restaurant te vinden. Helaas is deze functie met iOS 26.5 bèta 2 niet beschikbaar in Nederland en België, Apple rolt ‘Suggested Places’ vooralsnog alleen uit in de Verenigde Staten en Canada.

26.5 bèta 1

Meer nieuwe functies

In iOS 26.5 bèta 2 keert ook de end-to-end encryptie voor RCS-berichten in de Berichten-app terug. RCS (Rich Communication Services) is de opvolger van sms en maakt de communicatie tussen Apple- en Android-gebruikers gemakkelijker. Zo kun je voortaan lange tekstberichten, foto’s en video’s delen via de Berichten-app, zonder dat je daar externe applicaties als WhatsApp of Telegram voor nodig hebt. Deze berichten worden end-to-end versleuteld, zodat zelfs Apple of je provider ze niet kan bekijken.

In Nederland ondersteunt nog geen provider RCS-berichten, maar in België bieden al drie providers de opvolger van sms-berichten aan. Verder brengt iOS 26.2 bèta 2 Live activiteiten naar accessoires van derde partijen. Is Live activiteiten actief op je iPhone? Dan kun je dat nu alleen nog zien op je Apple Watch. Met iOS 26.5 werken ook smartwatches van andere merken met deze functie. In de tweede testversie van iOS 26.5 is deze verbetering nog steeds beschikbaar voor gebruikers in Europa.

ios 26.5 meldingen

Release van iOS 26.5

Met iOS 26.5 bèta 2 zien we in ieder geval drie veranderingen voor de iPhone. In de eerste testversie van iOS 26.5 voegde Apple al veel functies toe aan de iPhone. Zo legde Apple de basis voor advertenties in Apple Kaarten en krijg je meer opties bij het overzetten van berichten van je iPhone naar een Android-toestel. Gebruikers in Europe krijgen nog meer features, want het wordt gemakkelijker om apparaten als oortjes van andere merken te koppelen aan je iPhone.

We moeten nog even wachten op iOS 26.5, de update verschijnt pas volgende maand voor alle gebruikers. Ontwikkelaars kunnen nu al aan de slag met iOS 26.5 bèta 2, de definitieve update verschijnt hoogstwaarschijnlijk in mei. Voor die tijd brengt Apple meer testversies uit, waarmee mogelijk nog meer functies worden toegevoegd aan de software.

Bron afbeelding: macrumors
