iPhone 18 Pro (Max) komt in deze kleur (en die is héél bijzonder)

De iPhone 17 Pro (Max) in Kosmisch oranje was al bijzonder, maar het lijkt erop dat de iPhone 18 Pro (Max) ook een bijzondere kleur krijgt.

iPhone 18 Pro (Max) komt in deze kleur

Volgens het nieuwste gerucht noemt Apple deze kleur voor de iPhone 18 Pro (Max) Deep Red. Afgelopen februari meldde Mark Gurman van Bloomberg al dat Apple een dieprode kleur test voor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Er gingen ook geruchten over een paarse en bruine kleur, maar Gurman denkt dat dit slechts varianten zijn van hetzelfde rode concept.

Weibo-gebruiker Digital Chat Station bevestigt dit eerdere gerucht nu. In een bericht dat afgelopen weekend werd gedeeld, zei hij dat de kans groot is dat Apple de dieprode kleur voor de iPhone 18 Pro (Max) momenteel test. Hij zou namelijk dezelfde kleur hebben gezien op prototypes van de volgende generatie Android-telefoons bij concurrerende merken.

Het is onduidelijk of Digital Chat Station suggereert dat Android-fabrikanten voorkennis hebben van de kleurplannen van Apple en die willen evenaren, of dat het verschijnen van de kleur een teken is van gedeelde trendvoorspellingen. Zowel Apple als Android vertrouwen waarschijnlijk op bureaus die zich bezighouden met kleurvoorspellingen en modetrends. Als dieprood populair wordt, kunnen verschillende bedrijven het uiteindelijk onafhankelijk van elkaar gebruiken. Android-fabrikanten staan daarnaast ook bekend om het kopiëren van de designtrends van Apple.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Niet in het zwart

Volgens Instant Digital, een andere Weibo-gebruiker, zijn de iPhone 18 Pro-modellen van Apple dit jaar niet in de kleur zwart verkrijgbaar. Als dat gerucht klopt, is dit het tweede jaar op rij dat Apple afziet van wat misschien wel de meest klassieke kleurkeuze voor de Pro-serie was. De nieuwe iPhone Pro’s worden waarschijnlijk in september van dit jaar gepresenteerd, samen met de eerste vouwbare iPhone.

