iPhone-verbod in Colombia: zullen meer landen volgen?

Sinds het aflopen van een overeenkomst zijn Apple en Ericsson verwikkeld in een wereldwijde patentstrijd. Dat heeft er nu toe geleid dat er in Colombia een iPhone-verbod is. Zullen meer landen volgen?

iPhone-verbod door patentstrijd tussen Ericsson en Apple

In een grote patentzaak met Apple heeft de leverancier van netwerkapparatuur Ericsson een kleine overwinning behaald. Een rechtbank in Bogota heeft Apple verboden om de huidige iPhones en iPads in Colombia te verkopen en in te voeren. Dat heeft Apple zelf bevestigt.

Het verbod heeft betrekking op toestellen met ondersteuning voor 5G-netwerken. En dat zijn er veel, namelijk de iPhone 13, iPhone 12 en iPhone SE 2022, evenals de nieuwste iPads. De rechtbank had in april al een verbod uitgewerkt voor een vermeende inbreuk op een Ericsson-patent op 5G technologie. Dit verbiedt Apple om dergelijke modellen in Colombia te verkopen, in te voeren en er reclame voor te maken – ook al zijn de 5G-netwerken ter plaatse nog niet in gebruik.

Licentieovereenkomst afgelopen

Een zevenjarige licentieovereenkomst tussen Apple en Ericsson over mobiele patenten was eind 2021 zonder verlenging afgelopen. Al in de herfst van vorig jaar wilde Ericsson vooraf laten vaststellen dat het bij het verlenen van licenties voor zijn patenten aan alle zogeheten FRAND-voorwaarden voldoet. Voor essentiële patenten gelden namelijk speciale regels. Ze moeten onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden (fair, reasonable and non-discriminatory) in licentie worden gegeven.

Apple counterde met de beschuldiging dat Ericsson duidelijk deze conventies overtrad. Sindsdien vechten de bedrijven in verschillende landen rechtszaken en tegenaanklachten uit. Het is dus ook niet uit te sluiten dat meer landen zullen volgen. In Nederland ziet het er echter vooralsnog niet naar uit dat de iPhone verboden gaat worden.

iPhone-verbod: Apple dringt aan op besluit in de VS

Het verbod ging zonder hoorzitting met Apple in. En Ericsson is er ook in geslaagd een zogeheten ‘anti-anti-suit injunction’ te verkrijgen – een bevel dat bedoeld is om te voorkomen dat Apple in een andere staat een tegenaanklacht indient – wat Apple overigens daarvoor al in Texas heeft gedaan.

Apple probeert nu via een Amerikaanse rechter Ericsson te veroordelen tot het vergoeden van alle schade die het gevolg zijn van het verbod in Colombia. Uiteindelijk wil het bedrijf ervoor te zorgen dat de zaak in de VS beslist wordt – en niet in Bogota.