iPhone 14 Pro (Max) reviews: dit zijn de eerste kritieken

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max komen vrijdag uit, maar de eerste reviews zijn al verschenen. Verschillende internationale media mochten de fonkelnieuwe toestellen al testen en dit zijn de beoordelingen.

iPhone 14 Pro (Max) reviews

De eerste recensenten zijn het erover eens: het zogeheten Dynamic is indrukwekkend. Ook over het Always-On scherm zijn er lovende kritieken. Wel lijkt het camerasysteem teleur te stellen: de verschillen met de 13 Pro zijn ondanks de 48 MP-sensor minimaal.

The Verge

De grootste feature van de iPhone 14 Pro (Max) is misschien wel het Dynamic Island. Dit is een pilvormige uitsparing waarachter Apple de selfiecamera verstopt. Maar ‘in tegenstelling tot de inkeping, smeekt het Dynamic Island je om ernaar te kijken’, schrijft Nilay Patel van The Verge.

De zwarte balk verandert van vorm. Dat doet hij bij verschillende apps en notificaties en hij laat zich goed vergelijken met een widget. Volgens Patel heeft de functie veel potentie, maar bevindt het zich nog in de kinderschoenen. ‘Het Dynamic Island is een van de dingen die een jaar van verfijning van de ontwikkelaar vergt voordat we echt kunnen zeggen hoe belangrijk het is.’

Op papier is de camera van de iPhone 14 Pro een grote upgrade, maar in de praktijk is er volgens Patel weinig verschil. ‘Over het algemeen maken de 14 Pro en 13 Pro vergelijkbare foto’s, stelt hij. ‘De 14 Pro is een beetje koeler en legt iets meer detail vast bij weinig licht, maar je moet er echt naar op zoek. Dat geldt zowel voor de hoofdcamera als de ultragroothoeklens.’

Gizmodo

Volgens Florence Ion van Gizmodo maakt de iPhone 14 Pro het dumpen van haar Android verleidelijker dan ooit. ‘De cameramogelijkheden zijn ‘s nachts geweldig, de batterijduur is veelbelovend, het Dynamic Island is een slimme manier om de inkeping te verbeteren en het Always-On scherm is beter dan dat van Android.’

Volgens de recensent is het Always-On display veel subtieler dan bij de concurrenten. Ook heeft de iPhone iets wat Android niet heeft: ook de wallpaper wordt in een gedimde modus getoond.

Heb je een iPhone 11 of 12, dan is de iPhone 14 Pro het volgens Ion het waard om te upgraden. Bij een iPhone 13 Pro (Max) is er geen reden om dit te doen; daarvoor zouden de verbeteringen van de processor en de camera te klein zijn.

Engadget

Cherlynn Low van Engadget is blij met het Dynamic Island, al moet ze nog meer tijd doorbrengen met de iPhone 14 Pro om te weten hoe groot de impact is. ‘Voor nu is het grootste effect ethisch.’ Meldingen zien er netter uit omdat ze plaatsvinden in een ‘permanente ruimte in plaats van een doorschijnende box die van bovenaf in- en uitschuift.’

Wat betreft de camera is het enthousiasme minder groot. ‘De meeste foto’s die ik met de iPhone 14 Pro en 13 Pro heb gemaakt, zijn eigenlijk niet van elkaar te onderscheiden.’ De quad-binning van de 48 MP-sensor lijkt de beeldkwaliteit niet drastisch te verbeteren – zowel ‘s nachts als bij daglicht.

Daarmee is de iPhone 14 Pro afgezien van het Dynamic Island niet drastisch anders dan hun voorgangers, concludeert Low. ‘Maar iedereen die upgradet van een oudere telefoon zal waarderen wat Apple te bieden heeft.’

CNET

Ook Patrick Holland van CNET prijst het Dynamic Island. ‘Hoe meer tijd ik met de 14 Pro doorbracht, hoe leuker ik hem vond. Het werkt in tal van situaties en is een gemakkelijke manier om te laten zien wat er aan de hand is, zonder je aandacht volledig af te leiden van wat je aan het doen bent.’

Ook is Holland van mening dat het Always-On display beter is uitgewerkt dan bij Android-telefoons, die de functie al jaren hebben. ‘De kleurenachtergrond is het grootste verschil met Android-telefoons’, die meestal alleen de tijd en meldingen in het zwart-wit verlichten.’

Over de hoofdcamera is de recensent te spreken. Vooral in situaties met weinig licht zijn de verbeteringen groot. Ook legt de 48 MP-camera veel meer detail vast. Wel stellen de ultragroothoeklens en telelens teleur – vooral in donkere omgevingen.

Vrijdag in de winkels

De nieuwe iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn sinds afgelopen vrijdag te pre-orderen. Aanstaande vrijdag (16 september) liggen ze in de winkels en worden de eerste modellen bezorgd.