Als we een nieuw gerucht mogen geloven, ondersteunt de iPhone 12 een nieuwe wifi-standaard. Wifi 802.11ay zorgt ervoor dat het toestel op korte afstand heel snel bestanden kan sturen. Ook is informatie verschenen over de AirTag.

‘iPhone 12 ondersteunt nieuwe wifi-standaard’

Het nieuws komt van Macotakara, dat een gemengde reputatie heeft als het om Apple-geruchten gaat. De website meldt dat de iPhone 12 de nieuwe 802.11ay wifi-standaard ondersteunt. Deze standaard is nog in ontwikkeling en naar verwachting eind dit jaar klaar.

De verbinding zou op een vergelijkbare manier werken als bluetooth, maar een heel stuk sneller zijn. Hierdoor kunnen iPhones bijvoorbeeld sneller met elkaar communiceren. Ook is het mogelijk dat Apple met de nieuwe wifi-standaard AirDrop gaat verbeteren, door deze feature sneller te maken.

Nieuwe lcd-iPhone met betere specs

Verder schrijft Macotakara dat Apple later dit jaar een licht verbeterde versie van de iPhone 11 wil uitbrengen, die opnieuw beschikt over een lcd-scherm. Dit is opvallend, omdat tot nu toe werd verwacht dat het bedrijf uit Cupertino alle iPhone 12-modellen van een oled-display zou voorzien. Het zou daarom kunnen zijn dat Apple opnieuw een instapmodel met een lcd-scherm uitbrengt, dat wel krachtigere hardware krijgt.

‘AirTag laadt draadloos op’

Ook zegt de website meer te weten over de AirTag, de bluetooth-tracker die in het derde kwartaal van 2020 moet verschijnen. Het apparaatje, dat ervoor gaat zorgen dat je straks je spullen niet meer verliest, zou je draadloos moeten opladen. Dit zou op eenzelfde manier gaan als bij de Apple Watch, die oplaadt via een magnetische adapter.

Het kan ook zijn dat de AirTag draadloos opladen via de Qi-standaard ondersteunt, wat zou betekenen dat je het apparaatje op iedere draadloze oplader kunt leggen om de accu bij te vullen.

De iPhone 12 en AirTag worden waarschijnlijk in september aangekondigd, wat betekent dat de komende maanden waarschijnlijk nog veel geruchten voorbijkomen over de Apple-producten. In maart verwachten we het eerste event van het bedrijf uit Cupertino, waar waarschijnlijk de iPhone SE 2 en iPad Pro 2020 het levenslicht zien. Meer hierover lees je in ons overzicht met verwachtingen voor Apples maart 2020-event.

