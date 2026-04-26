ChatGPT vs Claude: de verschillen zijn groter (en belangrijker) dan je denkt

AI-chatbots lijken steeds meer op elkaar, maar schijn bedriegt: ChatGPT en Claude hebben hun eigen sterke punten – dit zijn de verschillen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT vs Claude

Zowel ChatGPT als Claude zijn slimme assistenten die teksten schrijven, vragen beantwoorden en met je meedenken. De iPhone-apps werken ook op een vergelijkbare manier. Toch is de insteek anders. ChatGPT is ontwikkeld als een alleskunner, Claude focust wat meer op tekst en nuance. Dat zie je dan ook terug in de reacties die je van de AI-tools krijgt. ChatGPT is doorgaans snel, direct en oplossingsgericht. Claude neemt wat de tijd, formuleert doordachter en klinkt daardoor vaak ook menselijker.

ChatGPT OpenAI OpCo, LLC 9.6 (214.613 reviews) Gratis via App Store via App Store

Claude by Anthropic Anthropic PBC 9.2 (2.592 reviews) Gratis via App Store via App Store

Creativiteit vs logica

In grote lijnen kun je zeggen dat Claude creatiever is en dan ChatGPT beter is in logisch nadenken. Zo blinkt Claude vooral uit in het schrijven van lange, vloeiende teksten en het vasthouden van een consistente stijl. Dat is bijvoorbeeld handig voor het creëren van blogs. ChatGPT is juist weer sterker in analyseren, rekenen en het oplossen van ingewikkelde vraagstukken. Ook bij grote documenten met data kun je beter voor ChatGPT kiezen.

Gebruikservaring

Wanneer je eenvoudige taken laat uitvoeren, zoals een mailtje schrijven of iets opzoeken, merk je waarschijnlijk geen verschil tussen de beide tools. Wordt het ingewikkelder, dan komen de verschillen al snel aan het licht. Claude gaat beter om met context en nuance, ChatGPT komt sneller tot een concreet antwoord. Daarbij heeft ChatGPT een groter ecosysteem met functies en integraties. Claude is juist weer sterker in het nauwkeurig volgen van instructies en het verwerken van grote stukken tekst.

Privacy

Privacy heeft niets te maken met de prestaties van beide AI-tools, maar is daardoor niet minder belangrijk. Een voordeel van Claude is dat je gesprekken standaard niet gebruikt worden voor training. Dat gebeurt alleen wanneer je die optie zelf aanzet. Bij ChatGPT werkt dit echter precies andersom. Het maakt Claude voor sommige gebruikers wat aantrekkelijker, indien ze met gevoelige informatie werken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Conclusie: ChatGPT vs Claude

De belangrijkste conclusie is dat er geen duidelijke winnaar is. Werk je veel met lange, genuanceerde teksten, dan is Claude vaak de betere keuze. Wil je juist snelle analyses en probleemoplossingen, dan kies je waarschijnlijk beter voor ChatGPT. In de praktijk gebruiken veel mensen ChatGPT en Claude gewoon naast elkaar en dat is ook zonder meer een goed idee!