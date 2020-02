Apple maart-event 2020: onze 6 verwachtingen op een rij

Met nog een maandje te gaan, staat het eerste Apple-event van 2020 voor de deur. Maar wat kunnen we allemaal verwachten? Tijd voor een overzicht.



1. iPhone SE 2

Het hoogtepunt van de avond is natuurlijk de iPhone SE 2 (of iPhone 9). Deze nieuwe instap-iPhone volgt de originele iPhone SE op, met een aantal opvallende verbeteringen. Zo is uit geruchten gebleken dat het toestel het design van de iPhone 8 krijgt, op dezelfde chip als de iPhone 11 draait en een enkele cameralens krijgt.

Het belangrijkste hierbij is dat Apple de prijs laag houdt, zodat een nieuwe goedkope iPhone aan het aanbod van het bedrijf wordt toegevoegd. Reken maar op een prijs rond de 400 euro. In onderstaande video zetten we onze verwachtingen op een rijtje.

2. iPad Pro 2020

De iPad Pro moest het een heel jaar zonder upgrade doen, maar dat maakt Apple aan het begin van het jaar weer goed. Als we naar de geruchten kijken, belooft de iPad Pro 2020 een fijne verbetering te worden, met een snellere chip die afgeleid is van degene in de iPhone 11. Het design zal ongewijzigd blijven, omdat de vorige Pro al een compleet nieuw ontwerp introduceerde.

Daarnaast zou de high-end tablet dezelfde driedubbele camera krijgen als de iPhone 11 Pro. Goed nieuws voor fanatieke iPad-fotografen, maar ook mensen die hun iPad gebruiken voor augmented reality-apps. Reken er maar op dat deze iPad Pro flink aan de prijs is, met het 11 inch-model dat rond de 900 euro kost en het grotere 12,9 inch-model waar je waarschijnlijk rond de 1200 euro aan kwijt bent.

3. AirTag

Hij is al meerdere malen in de code van iOS-updates opgedoken: de Apple Tag (of AirTag). Dit nieuwe accessoire moet een uitkomst worden voor mensen die steeds hun spullen kwijtraken, omdat deze bluetoothtracker je helpt om alles weer terug te vinden. Door de Tag aan je iCloud-account te koppelen, kun je in de ‘Zoek Mijn-app’ precies zien waar de Tag zich bevindt.

Als je het apparaatje in je rugzak of tas stopt en deze onverhoopt kwijtraak, kun je de locatie ervan terugvinden en een geluidssignaal afspelen. Een uitkomst voor als je iets kwijtraakt dus, maar ook om diefstal te voorkomen.

4. 13 inch-MacBook Pro 2020

Na de positief ontvangen 16 inch-MacBook Pro, is het nu tijd om al deze verbeteringen in een kleiner formaat te stoppen. Het lijkt erop dat Apple precies dit van plan is met de nieuwe 13 inch-MacBook Pro. Het apparaat krijgt een gloednieuw toetsenbord, dat minder kwetsbaar is en teruggaat naar het schaarmechanisme. Daarnaast draait het apparaat weer op een nieuwere processor en worden hopelijk de schermranden weer iets smaller.

Laten we hopen dat Apple net als bij het 16 inch-model ook de prijs van het intern geheugen omlaag schroeft en het instapmodel standaard een grotere SSD geeft van minimaal 256GB. In het onderstaande artikel zetten we onze verwachtingen op een rijtje.

5. Een draadloze oplader (maar geen AirPower)

Naast de AirTag zou Apple volgens de laatste geruchten aan meer accessoires werken. Na het debacle met de AirPower-oplader die uiteindelijk werd geannuleerd, zou het bedrijf nu een andere draadloze oplader op de markt willen brengen. Niet zo gek, want hoewel steeds meer Apple-apparaten het opladen zonder snoertje ondersteunen, is er nog steeds geen officiële draadloze Apple-lader.

De lader waar het bedrijf aan zou werken, is een stuk minder ambitieus dan AirPower, omdat je er maar één Apple-apparaat tegelijk mee kunt opladen. We vragen ons wel af of Apple dit product met veel bombarie onthult op het podium, of uit angst voor vergelijkingen met AirPower er liever voor kiest om de oplader stilletjes in de online Apple Store te zetten.

6. Een over-ear koptelefoon

Over dit laatste product is nog weinig concreets uitgelekt, al duikt deze koptelefoon al maanden op in geruchten. Na het succes van de AirPods en AirPods Pro zou Apple aan een draadloze koptelefoon werken die net zo gebruiksvriendelijk is, maar volledig over je oren wordt geplaatst.

Dat komt de geluidskwaliteit ongetwijfeld ten goede en zou ook noise cancelling kunnen verbeteren. Als Apple er bovendien dezelfde chip in verwerkt, wordt het heel gemakkelijk om deze koptelefoon met al je Apple-apparaten te koppelen. Met de overname van Beats zou Apple toch genoeg mensen in huis moeten hebben die wel het één en ander afweten van een goede over-ear koptelefoon.

Volg Apples maart-event 2020 live op iPhoned

Op het moment van schrijven heeft Apple het maart-event van 2020 nog niet officieel aangekondigd. Houd iPhoned dus in de gaten, want zodra we meer weten lees je het direct op onze website. Ook tijdens het event zullen we – zoals je van ons gewend bent – live verslag doen van alle aankondigingen. Dit kun je volgen via de website, onze gratis iPhoned-app, of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.