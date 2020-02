‘AirTag bluetooth-tracker verschijnt in derde kwartaal 2020’

Apple zou zich klaarmaken om de massaproductie van de AirTag op gang te brengen. Deze bluetooth-tracker zorgt ervoor dat je straks je spullen niet meer verliest.

‘AirTag massaproductie start eind dit jaar’

Dat zegt Ming-Chi Kuo, één van de bekendste Apple-analisten ter wereld. Volgens de analist (die zich beroept op anonieme bronnen) zullen voor het einde van 2020 ‘tientallen miljoenen’ exemplaren uit de fabriek komen rollen.

Dat zou betekenen dat het nieuwe accessoire van Apple eind dit jaar in de winkels ligt. Het ligt voor de hand dat we de AirTag tijdens het iPhone 12-event in september voor het eerst te zien krijgen, al kan Apple er ook voor kiezen om het apparaatje al tijdens ontwikkelaarsbeurs WWDC te tonen. Dat geeft app-ontwikkelaars de tijd om hun apps klaar te maken om dit apparaat te ondersteunen.

Nooit meer je spullen kwijt met de AirTag

De AirTag is het beste te vergelijken met de bluetooth-trackers van bedrijven als Tile. Het apparaatje zendt een bluetoothsignaal uit, dat opgepikt wordt door je iPhone. Door de Tag in je tas te stoppen, kun je locatie ervan gemakkelijk achterhalen door op je iPhone te kijken. Heb je een iPhone 11 of nieuwer, dan kun je ook augmented reality gebruiken om de locatie van het apparaatje terug te zien via de lens van je camera.

Dat de AirTag er komt is nagenoeg zeker. In de code van iOS 13 zijn al tal van verwijzingen en afbeeldingen gevonden van het apparaatje en Apple vernieuwde de Zoek Mijn-app vorig jaar, zodat de app geschikt werd om er meer mee te vinden dan alleen je iPhone en AirPods.

