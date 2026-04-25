iPhone 16 fors goedkoper: dit is de beste deal

Loopt je abonnement bijna af en hoeft het niet per se het nieuwste model te zijn? Dan is er goed nieuws: de iPhone 16 is tijdelijk flink afgeprijsd in huis te halen. We hebben de beste deals hieronder voor je verzameld.

iPhone 16: haal je nu al voor minder dan 400 euro in huis

De iPhone 16 heeft een helder 6,1-inch OLED-scherm en een stevige Ceramic Shield-behuizing. De A18-chip zorgt voor snelle prestaties en efficiënt batterijgebruik. Met de 48-megapixelcamera en macromodus maak je scherpe foto’s, ook van kleine details.

Daarnaast heeft het toestel een actieknop en cameraknop voor snelle bediening. Met usb-c, MagSafe en de nieuwste iOS is het een veelzijdige smartphone voor dagelijks gebruik.

De iPhone 16 met 128 GB opslag heeft een adviesprijs van 969 euro, maar is bij Bol al verkrijgbaar vanaf ongeveer 670 euro, afhankelijk van de kleur.

Wil je nog meer besparen, dan kun je het toestel combineren met een abonnement via bijvoorbeeld Belsimpel of Mobiel.nl. In combinatie met een Vodafone-abonnement via Belsimpel betaal je slechts 390 euro voor het toestel, wat neerkomt op een korting van 579 euro ten opzichte van de introductieprijs.

iPhone 16 via een provider: tot 345 euro voordeel

Wil je extra besparen op de iPhone 16, dan is een abonnement vaak voordeliger dan een losse aankoop. Bij Vodafone betaal je momenteel 624 euro voor de iPhone 16. Kies je voor KPN, dan komt de prijs uit op 672 euro. Met Odido ligt de prijs op dit moment rond de 696 euro.

Profiteer van nog meer voordeel

Bij Vodafone, Odido en KPN kun je profiteren van extra voordeel wanneer je meerdere diensten combineert. Vodafone geeft tot 7,50 euro per maand korting, plus extra’s zoals een tv-pakket (bijvoorbeeld Ziggo Sport Totaal of SkyShowtime) en dubbele data in combinatie met Ziggo. Odido biedt tot 7,50 euro korting op mobiel en 5 euro op internet, met daarnaast dubbele data bij meerdere abonnementen op hetzelfde adres.

Bij KPN loopt de korting ook op tot 7,50 euro per maand, met voordelen zoals dubbele data, extra tv-zenders, gratis onderling bellen binnen het gezin en in sommige gevallen zelfs een gratis Netflix-abonnement bij het combineren van diensten.

iPhone 16 bij webwinkels: bespaar tot 579 euro

Bel en internet je veel? Dan is het slim om de iPhone 16 te combineren met een abonnement via webshops als Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe groter je bundel, hoe hoger vaak de korting op het toestel, waardoor je voordeliger uit bent. Daarnaast bieden de meeste providers nu drie maanden gratis Apple Music en Apple TV+, wat de deal extra interessant maakt.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Vodafone: combineer je bij Belsimpel de iPhone 16 met een Vodafone-abonnement, dan betaal je voor het toestel slechts 390 euro. Dat betekent een besparing van 579 euro ten opzichte van de introductieprijs. Ook hier profiteer je van extra voordelen: bundel je abonnement met Ziggo-internet of -tv, dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand én extra MB’s in je databundel.

combineer je bij Belsimpel de iPhone 16 met een Vodafone-abonnement, dan betaal je voor het toestel slechts 390 euro. Dat betekent een besparing van 579 euro ten opzichte van de introductieprijs. Ook hier profiteer je van extra voordelen: bundel je abonnement met Ziggo-internet of -tv, dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand én extra MB’s in je databundel. Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan kun je de iPhone 16 bij Belsimpel al aanschaffen voor 544 euro. Daarnaast profiteer je met Klantvoordeel van extra’s zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel.

kies je voor een Odido-abonnement, dan kun je de iPhone 16 bij Belsimpel al aanschaffen voor 544 euro. Daarnaast profiteer je met Klantvoordeel van extra’s zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel. KPN: heb je liever een KPN-abonnement? Dan betaal je bij Belsimpel 576 euro voor de iPhone 16. Dankzij Combivoordeel krijg je bovendien elke maand tot 7,50 euro extra korting op je abonnement.

Liever een kleiner abonnement? Bespaar nu tot 398 euro

Wil je liever een kleiner abonnement, bijvoorbeeld met 10GB data, dan kan dat uiteraard ook. De goedkoopste optie vind je momenteel bij Belsimpel. Daar is de iPhone 16 met een Lebara-abonnement van 10GB al verkrijgbaar vanaf 571 euro. Daarnaast betaal je de eerste zes maanden slechts 4 euro per maand, wat zorgt voor een flinke besparing op je totale kosten.

Wil je zeker weten dat de iPhone 16 prijzen actueel zijn of ben je op zoek naar de beste deal? Bekijk dan onze prijsvergelijker hieronder. Met de handige filters pas je eenvoudig je voorkeuren aan, waarna de scherpste prijs meteen bovenaan verschijnt. Zo vind je snel de meest voordelige aanbieding.