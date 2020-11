Wist je dat de camera van de iPhone 12 Pro Max net iets beter is dan die van de normale Pro? Ook trekt de grootste iPhone ooit aan het langste eind wat betreft accuduur. In deze iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max-vergelijking staan we stil bij de (kleine) verschillen tussen de beste iPhones van 2020.

iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max

Met vier iPhone 12-telefoons heb je meer keuze dan ooit tevoren. Daar waar de verschillen tussen de ‘gewone’ iPhone 12 en iPhone 12 Pro overduidelijk zijn – denk aan de drie cameralenzen op de achterkant en de LiDAR-scanner – zijn de Pro-modellen lastiger van elkaar te onderscheiden. Maar, ze zijn zeker niet identiek. Dat blijkt wel uit deze vergelijking.

1. Formaat en scherm

De 12 Pro Max heeft het grootste iPhone-scherm ooit. Het display meet 6,7 inch en dat is knap, want de iPhone 11 Pro Max heeft een kleiner scherm (6,5 inch) maar is qua afmetingen bijna net zo groot. Apple heeft de voorkant van de 12 Pro Max dus efficiënter ingericht door de zwarte schermranden, ook wel bezels genoemd, te verkleinen.

De iPhone 12 Pro heeft een 6,1 inch-scherm en is daarmee qua afmetingen identiek aan de iPhone 12, het goedkopere instapmodel van dit jaar. Afgezien van het formaat en de schermgrootte ontlopen de Pro en Pro Max elkaar maar weinig. Beiden hebben een Super Retina XDR-scherm (oled), ongeveer dezelfde pixelverhouding en ook de contrastverhouding is identiek.

2. Camera

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max hebben beiden een drievoudig camerasysteem met LiDAR-scanner achterop, maar er zijn wel wat kleine verschillen. De telelens van de Pro Max heeft bijvoorbeeld een diafragma van 2.2, terwijl de normale Pro het met 2.0 moet doen. Eerstgenoemde laat dus iets meer licht in de sensor en dat zie je (in theorie) aan de helderheid van foto’s.

Verder beschikt de Pro Max over optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving. Dit houdt in dat de sensor fysiek meebeweegt tijdens het fotograferen en dat levert stabieler beeld, en dus minder onscherpe plaatjes op.

Deze verschuivende sensor komt ook tijdens het maken van video’s goed van pas. Zodoende ogen filmpjes minder schokkerig. De iPhone 12 Pro heeft niet zo’n fysieke sensor aan boord, maar bootst het effect middels een softwarematig trucje na. Hierdoor zijn de prestaties net iets minder dan bij de Pro Max.

Verder kan de iPhone 12 Pro Max iets verder optisch inzoomen, dus tijdens het fotografen zonder kwaliteitsverlies beeld dichterbij halen, dan zijn kleinere broer: 2,5 keer tegenover 2 keer. Ook qua digitale zoom, waarbij de kwaliteit dus wél achteruit hobbelt, trekt de grootste iPhone ooit aan het langste eind. Hij kan dit namelijk 12 keer, in plaats van 10 keer op de instap-Pro.

3. Accuduur en prijs

De iPhone 12 Pro Max heeft een langere accuduur dan zijn kleinere broertje. Volgens Apple zelf kan het Max-model tot 20 uur video afspelen. De normale Pro houdt dit maximaal 17 uur vol.

Tot slot is er natuurlijk ook een prijsverschil tussen de twee modellen. De iPhone 12 Pro begint bij 1159 euro. Voor de iPhone 12 Pro Max ben je minstens 1259 euro kwijt. De opslagcapaciteiten zijn identiek: 128, 256 en 512GB.

Aankoopadvies

De verschillen tussen de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn niet gigantisch. Laatstgenoemde onderscheidt zich vooral op cameragebied. Ben je bijvoorbeeld professioneel in de weer met fotografie en filmen? Dan trekt de iPhone 12 Pro Max zonder meer aan het langste eind. Houd er wel rekening mee dat dit toestel met zijn formaat van 6,7 inch erg fors is.

De iPhone 12 Pro heeft dus een iets mindere camera, maar de verschillen zijn klein. Je hebt bijvoorbeeld geen fysiek verschuivende sensor tot je beschikking, die voor stabiele beelden zorgt, in tegenstelling tot de Pro Max. Ook de accuduur blijft enigszins achter bij zijn grotere broer.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de nieuwe iPhones? De iPhone 12 en 12 Pro zijn inmiddels in Nederland verkrijgbaar en in onderstaande (video)review praten we je bij over laatstgenoemde.

De iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini pre-order is inmiddels begonnen en de definitieve release vindt deze vrijdag plaats. Daarover gesproken, je kunt de iPhone 12 mini bij ons winnen. In onderstaande video check je hoe je meedoet: