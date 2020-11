Na de iPhone 12 en iPhone 12 Pro kun je nu ook de iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini reserveren in Nederland. In dit artikel zetten we de beste prijzen voor abonnementen en losse toestellen op een rijtje.

Pre-order iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max nu in Nederland

Met maar liefst vier nieuwe iPhones dit najaar besloot Apple de pre-orders op te splitsen. Om stipt 14:00 uur Nederlandse tijd is de pre-order van start gegaan en kun je de twee laatste nieuwe iPhones reserveren: de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max. De regels zijn hetzelfde als vorige maand: hoe sneller je reserveert, hoe sneller het toestel op je deurmat ploft.

Net als bij de iPhone 12 en iPhone 12 Pro raakt de voorraad vermoedelijk snel op. Het kan dus goed dat de ene winkel sneller kan leveren dan de andere. Kijk in het onderstaande overzicht dus goed naar de levertijden voordat je een bestelling plaatst. Houd ook de prijzen in de gaten. De eerste exemplaren worden volgende week vrijdag bezorgd.

iPhone 12 mini los kopen

Pre-order bij Amac

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Bol.com

Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij YourMacStore

iPhone 12 mini met abonnement kopen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij GSMWeb

Pre-order bij KPN

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Tele2

Pre-order bij T-Mobile

Pre-order bij Vodafone

iPhone 12 Pro Max los kopen

Pre-order bij Amac

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Bol.com

Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij YourMacStore

iPhone 12 Pro Max met abonnement kopen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij GSMWeb

Pre-order bij KPN

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Tele2

Pre-order bij T-Mobile

Pre-order bij Vodafone

iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini unieke features

De iPhone 12 mini is het kleine broertje van de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro Max is de grote broer van de iPhone 12 Pro. Hoewel we beide apparaten nog niet getest hebben, is het vooral het schermformaat dat het grote verschil maakt. De iPhone 12 mini heeft een 5,4 inch-display in een compacte behuizing, terwijl de iPhone 12 Pro Max met zijn 6,7 inch-scherm de grootste iPhone is die Apple ooit gemaakt heeft.

