Deze nieuwe functies komen met iPadOS 26.4 naar je iPad

Er komt weer een nieuwe softwareversie voor de iPad aan! Benieuwd wat je kunt verwachten? Dit zijn de nieuwe functies in iPadOS 26.4.

iPadOS 26.4

Apple werkt weer aan een nieuwe softwareversie voor de iPad! Op woensdag 11 februari 2026 bracht Apple iPadOS 26.3 uit. Met de update kwamen weinig nieuwe functies naar de iPad. Apple voegde nieuwe achtergronden toe in iPadOS 26.3 en bracht een geavanceerde privacyfunctie naar de nieuwste iPad Pro met M5-chip. Waar iPadOS 26.3 weinig veranderingen naar de iPad bracht, heeft iPadOS 26.4 meer nieuwe functies. Inmiddels is de eerste testversie van iPadOS 26.4 beschikbaar voor ontwikkelaars.

Met de volgende softwareversie komt een reeks nieuwe emoji naar de iPad. Deze plaatjes zijn al eerder aangekondigd, maar krijgen in iPadOS 26.4 een door Apple vormgegeven ontwerp. Het gaat om negen nieuwe emoji, waaronder een trombone, schatkist, balletdanser en een klokhuis van een appel. Deze nieuwe plaatjes komen met de volgende updates naar zowel de iPhone als de iPad.

Nieuwe functies

Naast de nieuwe emoji verbetert Apple een aantal standaard-apps op de iPad. Apple Music krijgt een nieuw ontwerp, waardoor afspeellijsten en albums een aangepaste indeling hebben vanaf iPadOS 26.4. Dat is niet de enige nieuwe functie voor Apple Music, want je kunt binnenkort afspeellijsten samenstellen door simpelweg een zoekterm in te vullen. Met behulp van een simpele opdracht maakt Apple Music een complete afspeellijst voor je aan, met nummers die aansluiten bij de ingevulde zoekterm.

Apple Podcasts krijgt daarnaast ondersteuning voor video’s, die je zowel online als offline kunt kijken op je iPad. De Podcasts-app heeft straks dus niet alleen meer audiobestanden, maar ook afleveringen met een complete video. Verder brengt Apple een populaire functie terug naar Safari in iPadOS 26.4, want je kunt de compacte weergave van alle tabbladen straks weer selecteren. Nu verschijnen de tabbladen standaard in een aparte balk, maar die balk kun je in iPadOS 26.4 weer verbergen.

Release van iPadOS 26.4

De verbeterde versie van Siri stond oorspronkelijk ook gepland voor iPadOS 26.4, maar Apple heeft deze functie naar verluidt uitgesteld naar een latere update. De nieuwe generatie van Siri moet veel slimmer worden en natuurlijker communiceren. Zo begrijpt de spraakassistent de context van een vraag beter en kunnen meerdere opdrachten achter elkaar worden uitgevoerd. Siri 2.0 werd al bij de presentatie van iPadOS 18 aangekondigd, maar is nog steeds niet beschikbaar.

Het is nog onduidelijk of Siri 2.0 helemaal is uitgesteld naar een latere softwareversie, of de eerste functies toch al met iPadOS 26.4 beschikbaar komen. In de eerste testversie van iPadOS 26.4 is de nieuwe versie van Siri in ieder geval nog niet toegevoegd. Apple heeft nog even de tijd voor deze nieuwe functie, want iPadOS 26.4 verschijnt pas in de tweede helft van maart. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!