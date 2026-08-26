Deze bijna 8 jaar oude iPhones hebben een belangrijke update

Heb je nog een oudere iPhone in gebruik? Dan is het tijd om te updaten, want Apple heeft een nieuwe softwareversie uitgebracht voor 8 jaar oude iPhones.

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iOS 18.7.10

Apple heeft een opvallende update uitgebracht! Het bedrijf heeft iOS 18.7.10 uitgebracht voor een aantal oudere iPhones. Het gaat om een belangrijke softwareversie, waarin grote beveiligingsproblemen worden opgelost. De update is alleen beschikbaar voor oudere iPhones, voor nieuwere toestellen is iOS 26.6.1 inmiddels uitgebracht. Deze iPhones moeten bijwerken naar iOS 18.7.10:

Heb je nog één van deze iPhones uit 2018? Zorg er dan voor dat je iOS 18.7.10 snel installeert, want het gaat om een belangrijke beveiligingsupdate. Apple introduceert geen nieuwe functies met deze softwareversie, in plaats daarvan worden problemen in de beveiliging op je iPhone opgelost. Wacht daarom niet te lang met het updaten van je iPhone, zeker nu Apple een lijst met alle beveiligingsproblemen in iOS 18.7.10 en eerder heeft gepubliceerd.

iPhone XS.

Bijna 100 softwareproblemen

Met de tussentijdse update lost Apple bijna honderd softwareproblemen op de iPhone op. Er komen dus geen nieuwe functies naar de iPhone, maar er worden wél belangrijke fouten opgelost. Een deel van deze problemen kon ervoor zorgen dat apps toegang kregen tot gegevens waar ze eigenlijk niet bij mochten, zoals contactgegevens of andere gevoelige informatie. Ook zijn er lekken gedicht in onderdelen als AirDrop, de App Store en verschillende systeemfuncties.

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Daarnaast pakt de update problemen aan die konden ontstaan bij het openen of verwerken van speciaal gemaakte afbeeldingen, audio-, video- en andere bestanden. Zulke bestanden konden in het ergste geval een app of iPhone laten crashen, gegevens blootleggen of ongewenste code uitvoeren. Apple heeft daarom op veel plekken de controles op bestanden en toegangsrechten aangescherpt. Voor gebruikers betekent dit vooral dat iOS 18.7.10 een groot aantal mogelijke ingangen voor aanvallers afsluit en de beveiliging van oudere iPhones weer verbetert.

iPhone XR.

Apple heeft iOS 18.7.10 uitgebracht op 17 augustus 2026. Heb jij de update nog niet geinstalleerd op je iPhone XS (Max) of iPhone XR? Doe dat dan zo snel mogelijk, omdat je iPhone anders niet goed beveiligd is. Apple lost belangrijke problemen op met AirDrop, Contacten, Siri en WebKit. Deze onderdelen zijn van groot belang, zelfs als je iPhone nog ergens in een lade ligt. Hier vind je de nieuwe softwareversie:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Kies voor ‘Software-update’; Installeer iOS 18.7.10 op je iPhone.

Heb je iOS 18.7.10 geïnstalleerd? Dan is de beveiliging van je iPhone weer helemaal op orde. Zie je de update niet? Je hebt dan vermoedelijk een nieuwere iPhone, waarop je iOS 26.6.1 kunt installeren. Zorg dat je de nieuwste softwareversie op je iPhone hebt gedownload om je gegevens zo veilig mogelijk te houden. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!