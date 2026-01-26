Siri wordt in 2026 de slimme assistent die je altijd wilde hebben. Apple werkt aan een Siri-chatbot die veel meer kan dan simpele vragen beantwoorden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Siri wordt compleet anders in 2026: een chatbot op je iPhone en iPad

Apple lijkt Siri in 2026 eindelijk de upgrade te geven waar we al jaren op wachten. En dat zijn niet een handjevol nieuwe opdrachten of een iets betere stem, maar een verbeterde Siri die je echt kunt gebruiken als een gesprekspartner. Volgens de nieuwste geruchten komt deze versie van Siri in iOS 27 naar je iPhone en iPad. Maar wat kun je verder verwachten van deze ChatGPT-achtige Siri?

Het plan bestaat volgens de laatste berichten uit twee stappen. Eerst krijgt Siri in iOS 26.4 een flinke dosis extra personalisatie, waarna Apple in iOS 27 de grote sprong maakt naar een écht verbeterde Siri. Apple is dan van plan om de nieuwe functies tijdens de WWDC in juni 2026 te laten zien, met een uiteindelijke release rond september.

Dit kun je met de nieuwe Siri in 2026

En wat kun je dan met deze nieuwe Siri? Nou, best veel. Je moet een beetje denken aan de populaire chatbots zoals ChatGPT, maar dan met een Apple-sausje. Siri kan bijvoorbeeld internet voor je afspeuren, teksten en andere content maken, samenvattingen geven, bestanden analyseren en zelfs plaatjes genereren.

Het interessante deel zit dan vooral in de integratie met je iPhone en iPad. Siri kan je persoonlijke data op je toestel gebruiken om taken af te ronden, informatie ophalen uit mails én meekijken op je scherm. Siri kan dan bijvoorbeeld je helpen om instellingen aan te passen, slimmer te zoeken naar zaken op je toestel, en handiger te werken in apps.

Over apps gesproken, volgens doorgaans betrouwbare Apple kenner Mark Gurman wordt de nieuwe versie van Siri in 2026 niet als losse app neergezet. Siri zal op systeemniveau werken, zoals de assistent nu ook doet. Activeren doe je waarschijnlijk ook op dezelfde manier.

De grote vraag is hoe Apple de gespreksgeschiedenis gaat implementeren. Gebruikers verwachten een gesprekshistorie, een plek om terug te lezen en de mogelijkheid om files of foto’s mee te sturen met hun gesprekken. Dat past niet helemaal bij Siri’s huidige implementatie. Apple moet dus iets nieuws bedenken, of Siri toch een meer app-achtige interface geven.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple met Google: Siri met Gemini

Onder de motorkap wordt het minstens zo spannend. Apple gaat voor deze Siri samenwerken met Google, waarbij Gemini de basis vormt. Het zou gaan om een aangepaste variant die qua kracht in de buurt komt van Gemini 3. Apple overweegt daarbij om een deel van de verwerking op Google-servers uit te voeren.

Dat is overigens wel opvallend, omdat Apple de afgelopen jaren juist hard inzette op privacy en gebruik van hun eigen cloud. Tegelijk is het ook wel logisch, want een chatbot van deze grootte kost absurd veel rekenkracht.

Gratis… of toch niet?

En dan rest nog de vraag of dit gratis beschikbaar komt, of niet. Daar is nog niets definitiefs over bekend. Apple betaalt Google volgens de wandelgangen ongeveer 1 miljard dollar per jaar voor toegang tot de modellen. Dus helemaal gratis zal het waarschijnlijk niet worden. Misschien komt er een gratis basisversie en een betaalde ‘Pro’-versie. Of alles wordt onderdeel van een grotere bundel. Nog even geduld!

Wil je meer weten over nieuwe functies die gaan komen voor je iPhone of iPad? Of meteen weten wanneer de nieuwe versie van Siri in 2026 beschikbaar komt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan blijf je altijd op de hoogte!