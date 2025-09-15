iOS 26 is nú beschikbaar op je iPhone – en is de grootste update in jaren

Updaten maar! Apple heeft iOS 26 uitgebracht, waardoor de grootste update in jaren beschikbaar is voor de iPhone. Dit is er nieuw.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26 nu beschikbaar

De belangrijkste update van het jaar is te installeren op de iPhone! Apple heeft iOS 26 uitgebracht, waarmee grote veranderingen beschikbaar zijn voor de iPhone. Het besturingssysteem krijgt een nieuwe interface en wordt uitgebreid met veel meer handige functies. het gaat daarom niet alleen om de grootste update van dit jaar, maar om de grootste update in jaren. Wij zetten de nieuwe functies voor je onder elkaar!

1. Liquid Glass

De belangrijkste verandering in iOS 26 is de introductie van Liquid Glass. Het besturingssysteem krijgt een nieuwe interface, waarin kaders transparant worden en van glas lijken. Dat geldt ook voor widgets, applicaties en het Bedieningspaneel op de iPhone. Je kunt bij de symbolen van alle applicaties op het Beginscherm voor het eerst voor een heldere weergave kiezen. Benieuwd hoe dat eruitziet? Dit is het nieuwe design:

2. Nieuwe applicaties

Apple brengt met iOS 26 nieuwe applicaties naar je iPhone, die na het installeren van de update automatisch worden toegevoegd. Je iPhone wordt uitgebreid met de nieuwe Games- en Voorvertoning-app. De Games-app is – zoals de naam al doet vermoeden – bedoeld als centrum voor alle spellen op je iPhone. Daar zie je ook gegevens van Game Center terug. Met Voorvertoning wordt het gemakkelijker om bestanden te openen en bewaren op je iPhone. Zo werken de nieuwe apps:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Vergrendelscherm

Niet alleen het Beginscherm van de iPhone krijgt er meer functies bij, ook het Vergrendelscherm krijgt meer mogelijkheden. Dit is het scherm dat je ziet, voordat je de toegangscode van je iPhone hebt ingevoerd. Je krijgt meer wallpapers met iOS 26, zodat de achtergrond van je iPhone past bij het design met Liquid Glass. Daarnaast kun je kiezen voor een grotere tijdweergave en kun je ruimtelijke foto’s toevoegen als achtergrond.

4. Telefoon-app

De Telefoon-app krijgt met iOS 26 een grote update, waarmee veel meer functies naar de applicatie komen. Liquid Glass komt ook naar de Telefoon-app, maar dat is niet de enige verandering. Je kunt onbekende bellers eerst screenen, telefoongesprekken live vertalen en transcripten van voicemails opvragen. Apple maakt de Telefoon-app dus niet alleen beter, maar ook veiliger om te gebruiken. Bekijk hier alle functies:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. CarPlay

Met iOS 26 krijgt CarPlay er ook veel nieuwe functies bij. Het besturingssysteem voor de auto wordt voorzien van Liquid Glass, waarin je voor het eerst de weergave van alle applicaties kunt aanpassen. Andere verbeteringen zijn het bekijken van video’s via AirPlay, ondersteuning voor Live activiteiten en een nieuwe weergave voor telefoongesprekken. Benieuwd hoe CarPlay er na het installeren van de update uitziet? Dit is CarPlay vanaf iOS 26:

6. Apple Kaarten

Het nieuwe ontwerp met Liquid Glass komt met iOS 26 ook naar Apple Kaarten. De navigatiedienst krijgt er daarnaast een aantal handige features bij. Zo kun je dagelijkse routines toevoegen, die de Kaarten-app meeneemt bij het instellen van een bepaalde route. Wil je opzoeken waar je bent geweest? Dat gaat vanaf iOS 26 gemakkelijker met bezochte plaatsen, waar Apple Kaarten toont bij welke plekken je recent bent geweest. Bekijk hier alles:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

7. AirPods

Apple brengt met nieuwe softwareversies traditiegetrouw ook meer functies naar de AirPods. Dat is met iOS 26 niet anders, want de oortjes worden uitgebreid met slaapdetectie en de camera-afstandsbediening. Je AirPods registreren vanaf iOS 26 het moment dat je in slaap valt, zodat de audio automatisch wordt gepauzeerd. Wil je een foto op afstand maken met je iPhone? Dan kun je de AirPods met iOS 26 als afstandsbediening voor de camera gebruiken.

8. Véél nieuwe functies

Verder voert Apple met iOS 26 nog veel meer veranderingen door op de iPhone. De Camera- en Foto’s-app zien er compleet anders uit, omdat ze in iOS 26 een nieuwe indeling krijgen. Ook de Wallet-, Notities-, Podcasts-, Klok- en Wachtwoorden-app hebben meer functies in de nieuwe softwareversie. Wil je weten welke features je waarschijnlijk hebt gemist, maar wel naar je iPhone komen? Bekijk hier verborgen iOS 26-functies:

iOS 26 installeren

Ben je enthousiast over iOS 26 en wil je de update installeren? Apple heeft de nieuwe softwareversie voor alle gebruikers uitgebracht, waardoor je iPhone nu kan bijwerken naar iOS 26. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Daar heb je de keuze om iOS 26 direct te installeren, of om de software vannacht automatisch te downloaden. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe functies? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je meer uit iOS 26 en je iPhone haalt!