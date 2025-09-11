iOS 26 Release Candidate is uit – en brengt deze 3 nieuwe functies naar iPhone

Apple heeft de laatste testversie van iOS 26 uitgebracht! Met de Release Candidate van iOS 26 komen toch nog nieuwe functies naar de iPhone. Dit zijn ze.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 26 beschikbaar! Apple heeft de Release Candidate van iOS 26 uitgebracht voor de iPhone. Dit is vermoedelijk de laatste testversie voor de definitieve release van iOS 26. Het gaat om de grootste software-update in jaren, waarmee veel nieuwe functies én een aangepaste interface naar de iPhone komen. Toch voegt Apple nog een drietal nieuwe features toe in de laatste testversie van iOS 26. Dit zijn ze!

1. Beginscherm wordt nóg beter

De iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone Air hebben een compleet nieuw ontwerp, waarvoor Apple bijbehorende telefoonhoesjes heeft uitgebracht. Deze telefooncases komen met een verborgen iOS 26-functie, want het besturingssysteem registreert voor het eerst de kleur van je telefoonhoesje. In de Release Candidate van iOS 26 is deze feature voor het eerst beschikbaar, waardoor je het Beginscherm gemakkelijk kunt matchen met de kleur van je telefooncase.

Je iPhone weet met iOS 26 welke kleur het hoesje van de telefoon heeft. Deze kleur wordt geregistreerd en kun je vervolgens selecteren bij het personaliseren van het Beginscherm. Zo kun je de symbolen van alle applicaties op het Beginscherm dezelfde kleur geven als je telefooncase. Het is nog onduidelijk of deze nieuwe functie in de Release Candidate van iOS 26 alleen werkt met Apple’s eigen hoesjes, of ook bij telefooncases van derde partijen beschikbaar is.

2. Live vertalen

Bij het iPhone 17-event heeft Apple niet alleen iPhones gepresenteerd, er zijn ook Apple Watches én AirPods aangekondigd. De AirPods Pro 3 beschikken over veel nieuwe functies, waaronder Live vertalen. Met de oortjes wordt gesproken tekst in een vreemde taal op hetzelfde moment omgezet naar een andere taal. Zo kun je gemakkelijker een gesprek met iemand voeren, terwijl je beiden in een verschillende taal communiceert.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Live vertalen is een belangrijke feature van de AirPods Pro 3, maar is ook beschikbaar bij eerdere generaties van de oortjes. De functie komt ook naar de AirPods Pro 2 en AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking. Het gaat dus niet om een nieuwe feature van de AirPods Pro 3, maar om een verbetering in iOS 26. In de Release Candidate van iOS 26 is Live vertalen beschikbaar in de eerste talen.

3. Gratis satellietverbinding

Heb je nog een iPhone 14 of iPhone 15? In dat geval brengt de Release Candidate van iOS 26 goed nieuws, want de satellietverbinding op deze toestellen is opnieuw met een jaar verlengd. Je kunt in ieder geval tot en met september 2026 gratis gebruikmaken van de satellietverbinding op deze iPhones. Het is opvallend dat Apple de feature opnieuw een jaar gratis aanbiedt, omdat de gratis periode oorspronkelijk slechts een jaar zou duren.

Apple’s satellietfuncties zijn te gebruiken in de Berichten- en Zoek mijn-app. De functie komt alleen van pas als je geen toegang hebt tot het mobiele netwerk, het symbool voor de satellietverbinding verschijnt vervolgens automatisch in de hoek van het iPhone-scherm. Je kunt vervolgens berichten en noodoproepen doen via deze verbinding, in de Zoek mijn-app wordt de locatie van de iPhone geladen. Deze functies blijven met de Release Candidate van iOS 26 beschikbaar op de iPhone 14 en iPhone 15.

Release van iOS 26

Het was al duidelijk dat iOS 26 een enorme update is, maar daar komen dus nog meer functies bij. Na de Release Candidate laat de definitieve update doorgaans niet lang meer op zich wachten. Ben je benieuwd wanneer je iOS 26 kunt installeren op je iPhone? Lees hier alles over de officiële releasedatum van de grootste update in jaren! Ben je benieuwd of jouw iPhone ondersteuning heeft voor de nieuwe softwareversie? Bekijk hier welke iPhones werken met iOS 26.