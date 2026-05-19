Deze iPhone laadt het snelst op (van álle smartphones op dit moment)

Uit een nieuwe test van CNET blijkt dat de smartphone die momenteel het snelst oplaadt een iPhone is – dit is de iPhone waar het om gaat.

Deze iPhone laadt het snelst op

CNET heeft een test uitgevoerd met maar liefst 33 smartphones om te kijken welke het snelst oplaadt. Hoewel de Samsung Galaxy S26 Ultra het snelst is als het gaat om bedraad opladen, is de iPhone 17 Pro de overall winnaar van de test.

Elke smartphone werd 30 minuten getest voor bedraad opladen, beginnend bij een batterijniveau van 10 procent of minder. Hierbij werd gebruikgemaakt van de meegeleverde kabel en een oplader met een vermogen dat gelijk of hoger is dan de maximaal ondersteunde snelheid. Smartphones die draadloos opladen ondersteunen, werden eveneens 30 minuten getest. Dit gebeurde met een Qi (7,5 W), Qi2 (15 W) of Qi2.2 (25 W) oplader die ook was afgestemd op de maximaal ondersteunde snelheid. Vervolgens berekende CNET het gemiddelde tot een totale score.

iPhone 17 Pro

De overwinning van de ‌iPhone 17 Pro‌ is deels te danken aan de relatief compacte batterij van 4252 mAh. Die is kleiner dan de capaciteiten van 5000 mAh of meer, die gebruikelijk zijn bij concurrerende toptoestellen. Omdat er minder capaciteit hoeft te worden opgeladen, laadt de 17 Pro in absolute termen sneller op. Bovendien ondersteunt hij zowel bedraad opladen met 40 watt als draadloos opladen via Qi 2.2 met 25 watt.

Voor bedraad opladen nam de Samsung Galaxy S26 Ultra de eerste plaats in met 76 procent in 30 minuten. De ‌iPhone 17 Pro‌ eindigde op de tweede plaats met 74 procent, samen met de Moto G Stylus (2025) van Motorola. De OnePlus 15 volgde met 72 procent, de iPhone 17, ‌iPhone 17 Pro‌ Max en Samsung Galaxy S25 FE haalden 69 procent.

De ‌iPhone 17 Pro‌ van Apple is dus het snelst bij draadloos opladen, met 55 procent in 30 minuten. De ‌iPhone 17 Pro‌ Max haalde 53 procent, gevolgd door de ‌iPhone 17‌ met 49 procent, de iPhone Air met 47 procent en de Galaxy S26 Ultra met 39 procent. CNET schrijft het voordeel van de 17 Pro ten opzichte van de 17 Pro Max opnieuw grotendeels toe aan de kleinere batterij. Beide toestellen hebben immers dezelfde A19 Pro-chip en software.

Apple scoort consistent

Van alle geteste merken had Apple ruimschoots de meest consistente laadprestaties, met een gemiddelde van 54,6 procent over de vier iPhone 17-modellen en de iPhone Air. Het gemiddelde van de negen smartphones van Samsung kwam uit op 38,5 procent. Daarbij was de Galaxy S26 Ultra de beste en de Galaxy Z Fold 7 de slechtste.

