CarPlay in iOS 26: deze nieuwe functies komen volgende maand

De afgelopen jaren heeft CarPlay er maar weinig nieuwe functies bij gekregen, maar iOS 26 brengt daar de komende maand verandering in.

CarPlay in iOS 26

Wanneer iOS 26 de volgende maand verschijnt, heeft dat ook gevolgen voor CarPlay. Dit zijn de veranderingen die je kunt verwachten.

‘Liquid glass’ en nieuwe wallpapers

Het nieuwe Liquid glass-ontwerp van iOS 26 ga je overal terugzien, dus ook in de auto. Dit betekent dat app-iconen en knoppen een fris nieuw ontwerp krijgen. Daarbij kun je kiezen uit Standaard, Donker en Helder. Bovendien krijgt CarPlay in iOS 26 een reeks nieuwe achtergronden die zijn gebaseerd op de nieuwe standaard iPhone-achtergrond.

Widgets

Jaren geleden werden CarPlay-widgets aangekondigd als onderdeel van de volgende generatie CarPlay. Dat werd uiteindelijk CarPlay Ultra, maar gelukkig brengt Apple de widgets ook naar de reguliere CarPlay.

In iOS 26 kan je auto alle widgets van de geïnstalleerde apps op jouw iPhone weergeven. Apps hoeven dus niet eens speciale CarPlay-ondersteuning te bieden om hun widgets onderweg te kunnen gebruiken.

Video via AirPlay

Ook video in de auto is mogelijk met CarPlay in iOS 26. Wanneer je auto geparkeerd staat, kun je met CarPlay video’s bekijken op het scherm van je auto. De functie maakt gebruik van AirPlay en apps van derden kunnen aangepaste ondersteuning bieden.

Live Activiteiten

Het is een belangrijk jaar voor Live Activiteiten, de functie die voorheen exclusief voor de iPhone en Apple Watch was. Naast de introductie op de Mac en iPad in macOS Tahoe en iPadOS 26, ondersteunt CarPlay nu ook Live Activiteiten.

In principe wordt alles wat op je iPhone in Live Activiteiten draait, nu ook weergegeven in CarPlay. Ideaal voor het volgen van vluchten, sportuitslagen, maaltijdbezorgingen en nog veel meer.

Verbeteringen voor de Berichten-, Telefoon- en Kaarten-app

Apple heeft in iOS 26 een heleboel nieuwe functies in petto voor de systeem-apps, waar ook CarPlay van zal profiteren. Hier zijn een paar specifieke updates voor de apps Berichten, Telefoon en Kaarten.

Berichten biedt eindelijk ondersteuning voor tapback in je auto. Hiermee kun je snel en eenvoudig een duimpje omhoog, een hartje of een andere tapback toevoegen aan de berichten van je vrienden. Vastgezette gesprekken worden nu ook ondersteund in de auto.

biedt eindelijk ondersteuning voor tapback in je auto. Hiermee kun je snel en eenvoudig een duimpje omhoog, een hartje of een andere tapback toevoegen aan de berichten van je vrienden. Vastgezette gesprekken worden nu ook ondersteund in de auto. In de app Telefoon nemen inkomende oproepen niet langer je hele scherm in beslag, maar verschijnen in een compacte weergave, zodat je geen belangrijke navigatie-informatie mist.

nemen inkomende oproepen niet langer je hele scherm in beslag, maar verschijnen in een compacte weergave, zodat je geen belangrijke navigatie-informatie mist. En als je auto een multitouch-display heeft, kun je in Kaarten voor het eerst met multitouch werken.

Aanpassingsopties

CarPlay krijgt in iOS 26 een speciale ‘Smart Display Zoom’-functie, waarmee je aanzienlijk meer inhoud tegelijk op het scherm kunt weergeven. Natuurlijk geldt dat hoe kleiner de dingen worden, hoe lastiger het kan zijn om ze tijdens het rijden aan te tikken. Op dezelfde manier kun je de tekst naar wens vergroten, zodat deze gemakkelijker te lezen is. Ten slotte kun je in iOS 26 zelf bepalen of je CarPlay-screenshots wilt in- of uitschakelen.

iOS 26 komt in september beschikbaar

Apple brengt iOS 26 uit in september, na de release van de iPhone 17. Het is de verwachting dat iOS 26 op maandag 15 september 2025 beschikbaar is voor alle gebruikers, mits de iPhone ondersteuning heeft voor de update. Lees hier welke iPhones kunnen bijwerken naar iOS 26!