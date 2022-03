Nieuwe emoji’s voor je iPhone met iOS 15.4: Dit zijn onze favorieten

Apple heeft weer flink zijn best gedaan om iets te bakken van de nieuwe emoji’s. Als je iOS 15.4, die nu beschikbaar is, installeert op je iPhone, kun jij deze ook zien én gebruiken. Dit zijn in ieder geval onze drie favoriete smileys!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

37 nieuwe emoji’s met iOS 15.4 op je iPhone

Je kan op je iPhone al uit meer dan duizend emoji’s kiezen. Toch komen er om de tijd weer wat nieuwe bij. Met de iOS 15.4-software update heeft Apple weer een hele reeks mogelijke nieuwe populaire smileys uitgebracht. We hadden het eerder al over de zwangere man, die hoogstwaarschijnlijk als foodbaby gebruikt gaat worden. Ook waren we al fan van de sensuele lippen, die niet anders dan flirtend gestuurd kan worden (toch?)

Er zijn er echter nog velen anderen. Lees in dit artikel welke er allemaal bij zijn gekomen én welke drie emoji’s wij het leukst vinden! We geven je ook alvast wat tips mee hoe je ze allemaal kan gebruiken.

Emoji 1: Het stippellijngezichtje

Deze is misschien wat apart, maar daarom juist multi-interpretabel. En we weten het met emoji’s: ze worden nooit gebuikt waar ze voor bedoeld zijn. Het stippellijngezichtje is een uitstekend voorbeeld hiervan. Wij zaten te denken aan ‘jezelf wegcijferen’ als iemand iets ongemakkelijks zegt in de groepsapp.

Het kan ook staan voor een ander type schaamte; hij kan ook geïnterpreteerd worden als emoji om jezelf onzichtbaar te maken nadat je iets doms hebt gedaan. Tenslotte kan je deze ook nog inzetten als je je leeg (of context-loos) voelt. Je wilt in ieder geval niet je gezicht verliezen. Deze veelzijdigheid zorgt er wel voor dat wij denken dat hij sowieso gebruikt gaat worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Emoji 2: De smeltende smiley

Nog eentje in dezelfde categorie als de eerste. De smeltende emoji is inzetbaar in veel situaties. Denk bijvoorbeeld aan een heel goed vakantieplan wat je vriend(in) stuurt. Hier ben jij het compleet mee eens; je hoeft enkel een smeltend gezicht te sturen. Ook van de zomer komt deze emoji heel goed van pas. Als jij letterlijk loopt te smelten in jouw hete zolderkamer hoef je in ieder geval niet zo veel energie te verspillen aan typen; dit vloeibare gezicht verzenden is genoeg.

Toch denken we dat deze in een hele andere context gebruikt gaat worden. De creatiefste toepassingen van emoji’s gebeuren vaak in een flirtende context. Deze kan heel goed gebruikt kan worden als je partner lieve woordjes stuurt. Hoe ga jij hem gebruiken?

Emoji 3: de vingerbeweging die we nog miste

Deze is misschien iets minder veelzijdig dan de bovenste twee, maar we verbazen ons dat deze nog niet eerder was toegevoegd aan het arsenaal van emoji’s. Het is al helemaal raar dat de Nederlanders deze emoji nog niet aangevraagd hebben. Met de introductie van betaalverzoeken, en de wanbetaling van deze ‘Tikkies‘, is deze emoji een subtiele manier om te vragen of die ene vriend dat drankje van een week geleden nog even wilt betalen.

Maar wist je dat elders in de wereld dit helemaal niets met geld te maken heeft? In Korea betekent het namelijk een hartje. De popsterren (en hun fans) gebruiken dit gebaar al jaren. Kijk dus niet raar op als je deze onder een instagrampost van je favoriete K-pop-ster ziet verschijnen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke nieuwe emoji voor de iPhone is jouw favoriet? Check ons artikel voor nog meer voorbeelden van smileys die nu beschikbaar zijn! Heb je nog een betekenis van deze favorieten die wij gemist hebben? Laat het ons weten. Wij zijn in ieder geval benieuwd naar welke betekenis deze emoji’s over een jaar hebben!