‘Stuur maar een Tikkie’ is een zin die in korte tijd een vast onderdeel van de Nederlandse taal is geworden. Hoe werkt deze handige terugbetaal-app, en wat kun je er nog meer mee? In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de Tikkie-app.



Wat is de Tikkie-app?

Tikkie, eigendom van ABN AMRO, heeft inmiddels miljoenen gebruikers. Niet zo gek ook, want de gratis dienst is op zowel iOS als Android te gebruiken en maakt het heel makkelijk om snel geld terug te vragen.

Daarmee komt Tikkie van pas voor iedereen die wel eens wat gaat drinken met vrienden, en op het einde van de avond de rekening betaalt, een verjaardagscadeau voorschiet of een groepsticket voor een festival koopt. Tikkie maakt voor jou een betaallink aan die je met anderen kunt delen. Iedereen die de link opent, kan vervolgens het vooraf opgegeven bedrag met een druk op de knop via iDeal overmaken.

Zo verstuur je een Tikkie naar anderen

Tikkie kun je gratis downloaden en gebruiken, ook als je geen klant bent van ABN AMRO. Als je Tikkie voor het eerst opent vul je jouw bankrekeningnummer in, zodat de app altijd weet naar welke rekening het geld moet worden overgemaakt. Daarna is het heel gemakkelijk om een betaallinkje aan te maken:

Open de Tikkie-app; Tik op het Plus-icoontje; Vul het bedrag in dat je per persoon wil terugvragen; Vul in waar je het geld voor terug wilt krijgen (feestje, borrel enz); Tik op de deelknop, of op de drie bolletjes om je betaallink te delen;

Nu is het aan de personen aan wie je de link gestuurd hebt om het geld over te boeken. De betaallink is altijd twee weken geldig.

Tikkie-tips: dit kun je ook nog met Tikkie doen

Een betaallink aanmaken en delen is uiteraard de belangrijkste functie van Tikkie, maar in de app zitten nog wat andere handige functies verstopt. Deze korte Tikkie-tips bundelen we hieronder.

1. Check wie er al wel en niet betaald heeft

Vooral als je een Tikkie voor een grote groep mensen aanmaakt, kan het lastig zijn om te onthouden wie er al wel en niet betaald heeft. Gelukkig kun je in de Tikkie-app per Tikkie zien wie er al heeft betaald. De app gebruikt hiervoor de naam die mensen voor hun bankrekening gebruiken, dus het zullen vaak achternamen zijn.

2. Stel je eigen bedank-gifje in

Als iemand geld naar je heeft overgemaakt met Tikkie verschijnt er automatisch een gifje in beeld. Deze kiest de app zelf, maar je kunt ook een eigen gif maken of uitkiezen. Dit doe je als volgt.

Open de Tikkie-app; Tik op het menu aan de linker bovenkant van het scherm; Kies ‘Mijn bedankgifje’ en tik op ‘Maak nieuw gifje’; Maak een gif van jezelf of kies een gif uit en bevestig je keuze.

3. Nodig vrienden uit en verdien geld

Ken je vrienden die Tikkie nog niet gebruiken? Dan kunnen jullie allebei geld verdienen. Door in de app iemand uit te nodigen voor Tikkie, krijg je allebei een euro als de persoon je uitnodiging accepteert. Dit kun je maximaal 250 keer doen.

4. Betalen zonder telefoonnummer

Wil je iemand een Tikkie sturen maar heb je zijn of haar telefoonnummer niet? Dan kun je rechtstreeks vanuit de app een qr-code aanmaken. De persoon die betaalt, kan vervolgens met zijn of haar Tikkie-app de qr-code inscannen en op die manier het betaalverzoek voltooien. Je vindt de qr-code functie in het zijmenu.