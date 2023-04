5 redenen om Safari te dumpen voor nieuwe webbrowser Arc

Safari is een prima browser voor macOS en iOS, maar er is nu een nieuwe speler die het wel heel aantrekkelijk maakt om over te stappen. Dit is waarom je Safari moet dumpen voor Arc.

Arc versus Safari: een nieuwe manier om te internetten

“We weten dat je geen nieuwe browser nodig hebt, dus we hebben een hele nieuwe manier gebouwd om het internet te gebruiken.” Met die belofte introduceert Arc zichzelf aan nieuwe gebruikers. De webbrowser is nog een beetje geheimzinnig, omdat je op dit moment alleen toegang krijgt met een uitnodiging of door jezelf op de wachtrij te plaatsen. Toch laten steeds meer gebruikers weten nooit meer iets anders te willen.

Arc begon als een webbrowser voor macOS, waarmee de browser zichzelf dus recht tegenover Safari plaatst. Inmiddels is er ook een app voor iOS beschikbaar. Maar wat maakt Arc zo bijzonder?

1. Arc heeft eindelijk een oplossing voor tabs

Wanneer je jouw browser gebruikt zoals ik, dan heb je altijd een hoop tabbladen open staan. De volgende dag moet je dan met een volledig lege browser beginnen, want anders is het niet te doen.

Arc biedt een oplossing via Spaces. Een Space is een specifiek deel van je online leven, zoals je werk, een passieproject, persoonlijke zaken enzovoort. In een Space kun je tabs vastzetten waar je later nog eens naar wil kijken en plaats je favorieten met tabs die je vaak bezoekt. Aan het eind van de dag worden de tabs die je niet vast hebt gezet automatisch gearchiveerd. Die kun je dan altijd weer terugvinden in het archief.

Door het internet op te delen in Spaces, orden je al die tabs automatisch, open je niet onnodig dubbele tabs en word je minder snel afgeleid.

2. De sidebar en command bar maken het web overzichtelijker

Door huidige browsers ben je er waarschijnlijk aan gewend dat alles zich bovenin afspeelt. Daar vind je de adresbalk, je bladwijzers en ga zo maar door. Arc heeft alles in een sidebar gestopt en dat biedt een stuk meer ruimte om je online leven te ordenen.

In deze sidebar vind je per Space de drie vaste onderdelen: favorieten, vastgezette tabs en de tabs van vandaag. Deze sidebar kun je makkelijk met een shorcut laten verdwijnen en weer tevoorschijn toveren.

Naast de sidebar is er ook een command bar, die je bereikt door command+t in te drukken. Deze command bar is het startpunt om onder andere te zoeken op internet, een nieuwe tab te openen of te wisselen naar een tab die al open staat.

3. Je kunt meerdere dingen tegelijk doen

In plaats van dat je met meerdere vensters in de weer moet wanneer je twee pagina’s naast elkaar wil openen, kun je met Arc twee tabs in ‘split view’ tonen. Je sleept daarvoor een tab van je sidebar naar het midden.

Handig is ook de mini player. Kijk je bijvoorbeeld op YouTube een video en switch je naar een andere tab, dan verschijnt de video in een minispeler zodat je verder kunt kijken terwijl je wat anders doet. Klik je op die video, dan ga je weer terug naar de tab waar de video afspeelt.

Soms wil je de informatie van een andere website bekijken, zonder direct een hele tab te openen. Daar heeft Arc previews voor bedacht. Je gaat daarvoor met je muis over je favorieten en je krijgt een preview van de info. Dat werkt onder andere met Gmail, Notion, Figma en meer.

De eerder genoemde command bar kun je vanuit elke andere app oproepen via een shortcut, waarna je even snel iets uit een minibrowser kunt plukken. Little Arc wordt deze kleine browser genoemd.

4. Meer creatieve opties

De browser heeft daarnaast enkele ingebouwde tools om creatief aan de slag te gaan. Zo kun je makkelijk notities maken, die je via een url deelt met anderen.

Vooral interessant is Easel: een soort plakboek van zaken die je op het internet vindt. Hier kun je onder andere screenshots plaatsen van een website. Deze screenshots zijn niet enkel plaatjes, maar linken daadwerkelijk naar de website waar het beeld van is. Tevens kun je tekst, tekeningen en meer toevoegen.

5. Je kunt alles importeren

Bij het instellen van Arc kun je direct alle gegevens van Safari (of Chrome) importeren. Handig, want hiermee heb je onder andere meteen weer toegang tot al je favoriete bladwijzers.

Pas op: de iOS-app is nog niet compleet

Recentelijk is er ook een iOS-app van Arc uitgebracht. Dit gaat nog om een vroege versie en vervangt nog niet je favoriete iOS-browser. Wel kun je gebruikmaken van alles wat je in Arc op macOS hebt gemaakt en opgeslagen, zoals je favorieten, Easels enzovoort.

Arc is nog volop in ontwikkeling, waardoor je dit echt moet zien als de start voor deze browser. Deze start bevalt echter al zo goed, dat we reikhalzend uitkijken naar wat The Browser Company nog meer voor ons in petto heeft.

