Deze watchOS 26-functie móét je inschakelen op je Apple Watch

Er zijn het afgelopen jaar veel nieuwe functies naar je Apple Watch gekomen, maar er is één watchOS 26-functie die echt de moeite waard is.

Deze watchOS 26-functie móét je inschakelen

De watchOS 26-functie waar we het over hebben, betreft een gebaar voor de bediening. Apple heeft de afgelopen jaren twee gebaren toegevoegd, te weten Tik dubbel en Snelle polsbeweging. Tik dubbel is er al sinds watchOS 10.1 in 2023, Snelle polsbeweging is erbij gekomen sinds het verschijnen van watchOS 26 in september 2025.

Met de functie Snelle polsbeweging kun je hands free onder meer telefoontjes wegdrukken, timers dempen, meldingen sluiten en nog veel meer. Je hoeft alleen maar even een draaibeweging te maken met je pols. Heel erg handig als je even niet allebei je handen vrij hebt. Je kunt de watchOS 26-functie Snelle polsbeweging als volgt inschakelen:

Open de app Instellingen op je Apple Watch; Tik op ‘Gebaren’; Schakel de optie ‘Snelle polsbeweging’ in.

Hiervoor is deze functie handig

De watchOS 26-functie Snelle polsbeweging is in eerste instantie vooral handig om meldingen weg te vegen, maar je kunt er ook apps mee sluiten. Vroeger moest je daarvoor op de Digitale kroon drukken. Verder is het ook een handige manier om timers en alarmen uit te schakelen wanneer je je handen niet vrij hebt. Bijvoorbeeld wanneer je aan het koken bent.

Het is een functie waar je aanvankelijk even aan moet wennen, maar zo gauw je hebt ervaren hoe handig het is wil je waarschijnlijk niet meer zonder. De watchOS 26-functie Snelle polsbeweging is beschikbaar op de Apple Watch Ultra 2 en 3, de Apple Watch Series 9, 10 en 11, en de Apple Watch SE 3.

Ben je van plan om een Apple Watch aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!