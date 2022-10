KPN Multisim nu beschikbaar: overal bellen met Apple Watch 4G (zonder iPhone)

KPN Multisim is vanaf nu beschikbaar. Hiermee kun je een Apple Watch koppelen aan je telefoonabonnement. Je kunt dan altijd bellen en internetten met je Apple Watch zonder dat je de iPhone bij je moet hebben.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

KPN Multisim nu beschikbaar: overal bellen met Apple Watch Cellular (4G)

Een Apple Watch met 4G is ideaal voor sporters als hardlopers en wielrenners. De smartwatch kan je gegevens tracken en vertelt alles over je snelheid, hartslag en meer. Toch moet je vaak nog je iPhone op zak hebben. Bijvoorbeeld om onderweg bereikbaar te blijven of muziek te kunnen streamen.

Met KPN Multisim kun je de iPhone voortaan thuislaten. Je kunt dan op je Apple Watch Cellular bereikbaar blijven, bellen en lekker naar de nieuwste Spotify-hits luisteren. Maar je hebt daar wel een speciaal abonnement voor nodig.

Bij KPN kun je nu zo’n speciaal Multisim-abonnement voor je Apple Watch afsluiten. Die kost vijf euro per maand en komt bovenop je KPN-abonnement. Let op! Je deelt dan wel je databundel (en de belminuten) tussen je Apple Watch en iPhone.

Er zijn wel een paar spelregels. KPN geeft aan dat je in het buitenland niet kunt bellen, want Multisim werkt daar niet. Daarnaast heb je minstens een iPhone 8 en iOS 16.1 nodig. Je hebt ook een Apple Watch Series 4 Cellular of beter nodig om te kunnen bellen met watchOS 9.1.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je nog geen Apple Watch met 4G? Dan heeft KPN ook een leuke aanbieding waar je een Apple Watch met KPN Multisim kunt kopen.

Apple Watch 4G herkennen

Heb je al een Apple Watch, maar weet je niet zeker of dit een Cellular (4G) versie is? Geen nood. Je hoeft alleen maar even naar de Digital Crown te kijken. Een Cellular Apple Watch herken je aan de rode ring of stip op de draaiknop.

Multisim: bij KPN en T-Mobile

In Nederland is Multisim voor de Apple Watch vrij nieuw, maar in het buitenland was 4G in combinatie met de Apple Watch al langer mogelijk. In België kon dat al sinds eind 2020, via Telenet. In Nederland was T-Mobile in 2021 de eerste die een Apple Watch met 4G en Multisim aanbiedt, maar er komen nu dus steeds meer providers bij!

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.