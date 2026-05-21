Siri krijgt binnenkort de grootste update ooit. Apple werkt namelijk aan een geheel nieuwe app voor de slimme assistent.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Siri krijgt complete app: deze functies kun je verwachten

Apple werkt aan grote vernieuwingen voor Siri. Volgens meerdere bronnen krijgt Siri binnenkort niet alleen een flinke upgrade, maar zelfs een compleet eigen app. Daarmee lijkt Apple eindelijk serieus de strijd aan te gaan met slimme AI-apps zoals ChatGPT en Gemini.

De nieuwe Siri-app gaat dan ook veel meer aanvoelen als een echte chatbot in plaats van alleen een simpel antwoord te geven op je vragen. Je kunt dan straks ook langere gesprekken voeren die meer natuurlijk aanvoelen.

Je moet daarbij denken aan een chatvenster waarin je makkelijk doorpraat en door kan vragen over bijvoorbeeld het plannen van je vakantie of een goed recept voor het avondeten. Ook zou je verschillende gesprekken apart kunnen bewaren, net zoals in WhatsApp of ChatGPT.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple zet daarbij vooral in op privacy. Een functie die daarbij opvalt is dat gesprekken automatisch verwijderd kunnen worden. Volgens geruchten krijg je de keuze om chats na dertig dagen, na een jaar of juist niet te verwijderen. Daarmee wil Apple zich onderscheiden van andere AI-bedrijven, die vaak juist zoveel mogelijk gegevens bewaren om hun systemen slimmer te maken.

Volgens geruchten draait de slimme techniek achter Siri deels op Google Gemini, maar Apple zou ervoor zorgen dat die gegevens niet zomaar bij Google terechtkomen. De verwerking gebeurt via Apple’s eigen beveiligde servers.

Aankondiging tijdens de WWDC 2026

De vernieuwde app voor Siri wordt waarschijnlijk aangekondigd tijdens WWDC 2026 vanaf 8 juni. Dan wordt ook de nieuwe versie van iOS 27 gepresenteerd. Toch is er een kans dat sommige functies nog als bèta verschijnen. Je kunt de functies dan al wel gebruiken, maar achter de schermen wordt er nog wel flink aan Siri gesleuteld.

Tijdens de WWDC 2026 krijg je dan het merendeel van alle nieuwe functies al te zien, maar kun je pas in september met de nieuwe softwareversies aan de slag (tenzij je de bèta van iOS 27 gaat draaien op je toestel).

Wil je geen enkele functie van de nieuwe Siri-app of iOS 27 missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!