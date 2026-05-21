MijnOverheid waarschuwt: trap niet in deze gevaarlijke phishingmail

Piet-Jan Lentjes
21 mei 2026, 15:05
Heb je onlangs een bericht van de Belastingdienst gekregen? Pas op, want de kans bestaat dat deze mail hartstikke nep is!

Heb je pas nog een mail gekregen van MijnOverheid met daarin de melding dat er een bericht van de Belastingdienst voor je klaarstaat? Dan moet je extra goed opletten. Oplichters sturen namelijk nep-mails rond die er op het eerste gezicht verrassend echt uitzien.

Volgens de waarschuwing van MijnOverheid proberen criminelen met deze phishingmail je naar een valse website te lokken. In de mail staat dat je een nieuw bericht hebt ontvangen in de Berichtenbox van MijnOverheid. Daarna word je aangespoord om snel in te loggen via een knop in het bericht. Doe je dat, dan kunnen je persoonlijke gegevens in handen van oplichters vallen.

De nep-mail lijkt sterk op de echte berichten van MijnOverheid. Zo gebruiken de oplichters de officiële logo’s, zijn de teksten goed geschreven en heeft alles een professionele opmaak. Daardoor is het soms lastig om meteen te zien dat het om phishing gaat.

Toch zijn er ook hier kleine zaken die verraden dat het niet klopt. Als je het e-mailadres goed bekijkt zie je dat er iets niet pluis is. Ook zal MijnOverheid nooit links in een mail sturen. Als je dus een linkje ziet in zo’n bericht kun je er vrijwel zeker van zijn dat het een phishingmail is en het bericht níét van MijnOverheid komt.

MijnOverheid benadrukt daarom dat je sowieso nooit zomaar op links in mails moet klikken. Twijfel je of een bericht echt is? Dan kun je beter zelf naar de website van MijnOverheid gaan of de officiële app openen. Daar zie je vanzelf of er echt een nieuw bericht voor je klaarstaat.

Phishing wordt een steeds groter probleem

Phishing komt de laatste tijd steeds vaker voor. Oplichters proberen niet alleen via MijnOverheid-gebruikers te stelen, maar proberen het vaak ook via je bank of pakketdiensten. De mails worden bovendien steeds slimmer gemaakt (mede dankzij AI), waardoor ze moeilijker te herkennen zijn.

Krijg je zelf zo’n verdachte phishingmail (van MijnOverheid) binnen? Verwijder hem dan meteen en klik nergens op. Heb je toch ergens op geklikt en je gegevens ingevuld? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk je wachtwoord te veranderen en contact op te nemen met de betreffende organisatie.

Bron afbeelding: Mikhail Nilov
