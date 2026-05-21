Apple verklapt: dit zijn de eerste 10 nieuwe functies van iOS 27

Maurice Snijders
21 mei 2026, 12:21
Apple heeft 10 nieuwe functies en updates op basis van Apple Intelligence onthuld die je binnenkort in iOS 27 kunt verwachten. Dit zijn ze.

Apple heeft een reeks toegankelijkheidsupdates aangekondigd die gebruikmaken van Apple Intelligence om de mogelijkheden van verschillende functies uit te breiden. Dit zijn 10 nieuwe functies die later dit jaar in iOS 27 beschikbaar komen:

1. VoiceOver

De functie VoiceOver voor slechtzienden maakt gebruik van ‌Apple Intelligence‌ om gedetailleerdere beschrijvingen te genereren van afbeeldingen in het hele systeem. Denk aan foto’s, gescande rekeningen en persoonlijke documenten. Gebruikers kunnen ook op de Actieknop op de iPhone drukken om vragen te stellen over wat de zoeker van de camera ziet, waarbij vervolgvragen in natuurlijke taal worden ondersteund.

2. Vergrootglas

Vergrootglas biedt visuele beschrijvingen op basis van Apple Intelligence in zijn contrastrijke interface voor slechtzienden. Deze functie is ook toegankelijk via de Actieknop en ondersteunt spraakopdrachten zoals ‘inzoomen’ of ‘zaklamp inschakelen’.

3. Accessibility Reader

Accessibility Reader biedt ondersteuning voor een complexere documentopmaak. Onder meer wetenschappelijke artikelen met meerdere kolommen, afbeeldingen en tabellen. Maar ook samenvattingen op aanvraag en een ingebouwde vertaalfunctie die de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker op het gebied van lettertype, kleur en opmaak behoudt.

4. Bediening van gemotoriseerde rolstoelen

De bediening van gemotoriseerde rolstoelen voor Apple Vision Pro maakt gebruik van het nauwkeurige oogvolgsysteem van de headset. Dit is een alternatieve invoermethode voor gebruikers die geen joystick kunnen bedienen. De functie wordt in de VS gelanceerd met ondersteuning voor de alternatieve aandrijfsystemen Tolt en LUCI via Bluetooth en bekabelde verbindingen.

5. Bewegingsaanwijzing voor voertuig

De functie Bewegingsaanwijzing voor voertuig komt naar visionOS. Dit helpt om bewegingsziekte te verminderen wanneer je de Vision Pro als passagier in een rijdend voertuig gebruikt.

6. Slimme hoortoestellen

Hoorapparaten die je kunt koppelen met je iPhone krijgen een betrouwbaardere overdracht tussen Apple-apparaten, met een verbeterde installatie-ervaring op iOS, iPadOS, macOS en visionOS.

7. Apple TV

Er komt ondersteuning voor grotere tekst in tvOS, waardoor kijkers met een verminderd gezichtsvermogen de tekstgrootte op het scherm kunnen vergroten.

8. Naamherkenning

De functie ‘Naamherkenning’, die dove of slechthorende gebruikers waarschuwt wanneer iemand hun naam noemt, wordt wereldwijd uitgebreid naar meer dan 50 talen.

9. Gebarentaal in FaceTime

FaceTime krijgt een nieuwe API waarmee ontwikkelaars van apps voor gebarentaal een menselijke tolk kunnen toevoegen aan een lopend videogesprek.

10. Sony’s Access-controller

De Sony Access-controller wordt ondersteund als gamecontroller op iOS, iPadOS en macOS, met volledige aanpassingsmogelijkheden voor knoppen en thumbsticks en ondersteuning voor het koppelen van twee controllers.

iOS 27 komt dit najaar

iOS 27 komt dit najaar

Apple zal iOS 27 presenteren tijdens de WWDC op 8 juni. De uiteindelijke versie voor het grote publiek komt vervolgens beschikbaar in september.

Bron afbeelding: apple
