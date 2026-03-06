Apple heeft een hele reeks nieuwe producten aangekondigd die allemaal in maart verschijnen. Wij zetten ze voor je op een rij!

Overzicht: dit zijn alle apparaten die Apple in maart 2026 uitbrengt

Maart is traditioneel een belangrijke maand voor Apple. Het bedrijf uit Cupertino gebruikt vaker het voorjaar om nieuwe producten aan te kondigen. Ook dit jaar heeft Apple meerdere apparaten gepresenteerd die allemaal in maart verschijnen. In dit overzicht lees je welke nieuwe Apple-producten in maart te koop zijn.

iPhone 17e

De iPhone 17e heeft vooral onder de motorkap kleine verbeteringen gekregen. Hij heeft nu de A19-chip, waar de iPhone 17 ook op draait. Daarnaast is nu ook MagSafe aanwezig. De iPhone 17e is verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de iPhone 16e (Zwart en Wit), en de optie Zachtroze.

iPad Air 2026

De iPad Air 2026 heeft het ontwerp van de iPad Air 2025 gekregen en is opnieuw beschikbaar in twee formaten (11 en 13 inch). Apple voorziet de tablet wel van een nieuwe processor, want de iPad Air maakte de overstap naar de razendsnelle M4-chip.

Naast de M4-chip komt ook de N1-chip van Apple naar de iPad Air 2026. Hierdoor komt onder andere wifi naar de tablet. Verder zit er nu standaard ook 12 GB werkgeheugen in onder de motorkap.

MacBook Pro 2026

Ook de Apple MacBook Pro 2026 verschijnt in maart. De nieuwe MacBook Pro 2026 heeft de supersnelle M5 Pro- of M5 Max-chip gekregen. Waar de M5-chip ondersteuning biedt voor twee externe displays, kun je met de M5 Pro-chip twee 6K-beeldschermen aansluiten. Bij de M5 Max-chip kun je tot vier externe displays op hetzelfde moment verbinden.

Zowel de MacBook Pro met de M5 Pro-chip als de MacBook Pro met de M5 Max-chip is beschikbaar met een 14- of 16-inch scherm. Dit is een Liquid Retina XDR-display met een piekhelderheid van 1600 nits en een verversingssnelheid van 120Hz. Verder beschikken de MacBook Pro M5 Pro en MacBook Pro M5 Max over de N1-chip. De N1-chip biedt ondersteuning voor Wifi 7 en Bluetooth 6.

MacBook Air 2026

Apple heeft ook de MacBook Air 2026 van een M5-chip voorzien. Met deze processor is de laptop weer een stuk sneller dan zijn voorganger. Bij het ontwerp zijn er verder geen wijzigingen, dat betekent dat je opnieuw tussen een 13- en 15-inch scherm kunt kiezen.

Verder beschikt de MacBook nu standaard meer opslag (512 GB in plaats van 256 GB), maar daar blijft het niet bij. Apple heeft in de MacBook Air 2026 ook een N1-chip gestopt. Deze N1-chip zorgt ervoor dat wifi 7 nu naar de MacBook Air komt. Dat betekent sneller internet en een stabielere draadloze verbinding.

MacBook Neo

De MacBook Neo is een opvallende laptop, want het is de eerste Mac met een iPhone-chip. De laptop is daardoor energiezuinig én enorm goedkoop. Verder heeft de MacBook Neo twee usb-c-poorten (1x USB 2 en 1x USB 3), maar ontbreekt MagSafe voor de bekende lader van de andere MacBooks. Hij komt ook in een paar leuke kleuren: Zilver, Blos, Citrus en Indigo.

Touch ID is beschikbaar bij de MacBook Neo, mits je kiest voor de uitvoering met 512 GB aan opslagruimte. De MacBook Air 2026 en de MacBook Pro 2026 komen standaard met minimaal 16 GB RAM, bij de MacBook Neo is dat slechts 8 GB RAM