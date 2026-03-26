De gloednieuwe MacBook Neo heeft geen luxe extra’s, en dat is maar goed ook. Want dat merk je meteen aan de prijs.



MacBook Neo mist deze functies (maar dat is juist goed nieuws)

Apple heeft met de MacBook Neo iets gedaan wat lange tijd ondenkbaar leek. Het bedrijf heeft een écht betaalbare MacBook op de markt gebracht. Met een prijs van 699 euro is de Mac nu voor veel meer mensen ineens betaalbaar geworden. En ja, daarvoor heeft Apple wel wat concessies moeten doen. Maar dat maakt deze laptop juist zo ontzettend interessant.

MacBook Neo: deze functies ontbreken

Wie de specificaties bekijkt, ziet al snel dat de MacBook Neo niet bedoeld is voor power users. Zo ontbreekt onder andere de MagSafe-poort en moet je het doen met twee usb-c-poorten, waarvan er zelfs eentje op een lagere snelheid werkt. Ook Thunderbolt ontbreekt volledig en dat betekent minder mogelijkheden om accessoires of meerdere schermen aan te sluiten.

MacBook Neo specificaties Scherm Scherm 13 inch Retina HD (IPS LCD) Performance Performance Apple A18 Pro Tot 8 GB werkgeheugen Opslag Opslag Tot 256GB opslag Batterij Batterij Tot 16 uur batterijduur Gewicht Gewicht 1.23 kilo Bekijk alle Apple MacBook Neo specificaties

Ook op andere punten heeft Apple wat beknibbeld. De budget-Mac heeft geen verlicht toetsenbord en de instapversie met 256 GB opslag heeft geen Touch ID. Opvallend is dat de MacBook Neo met 512 GB opslag Touch ID wél heeft.

Daarnaast is het werkgeheugen beperkt tot 8 GB en kun je dat niet uitbreiden. Voor intensieve taken zoals (hele) zware videobewerking is dat wat minder geschikt. Verder heeft de touchpad op de MacBook Neo geen Force Touch, en werkt deze dus op de oude fysieke manier.

Maar als we eerlijk moeten zijn, maken deze ‘ontbrekende’ functies voor de meeste mensen nauwelijks iets uit. De MacBook Neo is ontworpen voor alledaags gebruik. Denk aan internetten, mailen, series kijken en werken in documenten. En juist daarin is hij verrassend goed. Dankzij de A18 Pro-chip voelt alles vlot aan en de batterij gaat makkelijk een hele dag mee.

Apple heeft dus bewust gesneden in functies die veel gebruikers toch niet nodig hebben. Geen luxe extra’s, maar wel de kernervaring van macOS in een stevige aluminium behuizing. En dat zorgt er ook precies voor dat deze Mac voor veel mensen interessant is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goed voor jou en beter voor Apple

Met de MacBook Neo heeft Apple misschien wel de perfecte laptop gemaakt voor iedereen die een betrouwbare laptop zoekt zonder meteen meer dan duizend euro uit te willen geven. En dat is uiteraard ook goed voor Apple, want hiermee trekken ze weer een hele nieuwe generatie het Apple-ecosysteem in.

De MacBook Neo laat dus zien dat ‘minder’ soms beter is. Niet omdat hij perfect is, maar omdat hij precies genoeg biedt en dat voor een prijs die we van Apple eigenlijk niet gewend zijn.

MacBook Neo kopen

Wil je een MacBook Neo kopen? Bij Apple kost de budget-laptop 699 euro. Maar bij sommige online winkels is hij nu al wat goedkoper geworden. Hieronder vind je de beste deals!