Apple komt in 2026 mogelijk tóch met een iPhone Ultra (om deze 3 redenen) 

Apple werkt aan grote veranderingen voor de iPhone, waardoor we in 2026 mogelijk tóch een iPhone Ultra zien. Dit is waarom!

iPhone Ultra

De geruchten dat Apple aan een iPhone Ultra werkt gaan al jaren. In 2023 was het de verwachting dat de iPhone 15 Ultra zou verschijnen, een jaar later was dat het geval bij de iPhone 16 Ultra. Uiteindelijk verschenen beide toestellen niet, maar koos Apple voor de iPhone 15 Pro Max en de iPhone 16 Pro Max. Nu dit jaar de iPhone 17 Pro Max is uitgebracht blijft het de vraag of er wel een iPhone Ultra komt.

Apple heeft daar zoals gebruikelijk niets over losgelaten, maar er zijn signalen dat er grote veranderingen naar de iPhone komen. Het bedrijf werkt aan de eerste vouwbare iPhone, die we mogelijk komend jaar al zien. Het vouwbare toestel wordt uitgebracht naast de iPhone 18, iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Wordt Apple’s eerste vouwbare apparaat de iPhone Ultra? Volgens deze drie redenen wel!

1. Ultra is beter dan Max

Apple heeft al meerdere producten onder de naam ‘Ultra’ uitgebracht. We zagen in 2022 de eerste Apple Watch Ultra, dat de geavanceerdste smartwatch was van dat jaar. Dat is in 2025 nog steeds het geval bij de Apple Watch Ultra 3. Daarnaast worden de beste Macs op dit moment voorzien van de M3 Ultra-chip, die beter is dan de M4 Max-chip. Met ‘Ultra’ geeft Apple dus aan dat een toestel of processor beter is dan ‘Max’.

Het is een logische stap voor Apple om deze lijn door te trekken bij de iPhone. Zo zagen we dit jaar al de iPhone Air bij de dunste iPhone ooit, de iPhone Ultra wordt de beste smartphone die Apple ooit heeft gemaakt. Het is de verwachting dat Apple de vouwbare telefoon wilt verkopen als de geavanceerdste iPhone van het moment. Met ‘Ultra’ in de benaming komt duidelijk naar voren dat het toestel nog beter is dan de iPhone Pro Max.

2. Géén Fold

Voor Apple is de benaming van een toestel of dienst een belangrijke manier om zich te onderscheiden van de concurrentie. Dat zagen we eerder al bij de Apple Vision Pro, dat volgens Apple een ruimtelijke computer is. Het bedrijf spreekt dus niet van een VR-bril of VR-headset, in tegenstelling tot andere bedrijven. Bij Apple Intelligence zagen we hetzelfde, want Apple heeft een eigen invulling gegeven aan de afkorting AI.

Met de iPhone Ultra kan Apple zich opnieuw onderscheiden. Vrijwel alle vouwbare smartphones worden inmiddels ‘Fold’ genoemd, zo bracht Samsung de Galaxy Z Fold uit en heeft Google de Pixel 9 Pro Fold. Een nieuwe iPhone Fold valt hierdoor veel minder op dan de iPhone Ultra. Met ‘Ultra’ geeft Apple aan dat het om een écht nieuw apparaat gaat en dat het niet de zoveelste vouwbare telefoon is.

3. Ultra prijs

Alle Ultra-producten van Apple hebben gemeen dat ze niet alleen enorm geavanceerd zijn, ze zijn óók enorm prijzig. Zo is de Apple Watch Ultra de duurste smartwatch in Apple’s Nederlandse collectie en betaal je voor de M3 Ultra-chip eveneens een hoge prijs. Het is zo goed als zeker dat de vouwbare iPhone de duurste smartphone wordt die Apple ooit heeft gemaakt, waardoor iPhone Ultra een passende naam is.

Volgens geruchten betaal je voor de vouwbare iPhone minimaal 2000 dollar. In Europa ligt deze prijs hoogstwaarschijnlijk nóg hoger, zoals bij alle iPhones het geval is. Je haalt de iPhone 17 Pro Max op dit moment voor € 1.479,-, dus het prijsverschil met de vouwbare iPhone wordt enorm. Met ‘iPhone Ultra’ geeft Apple aan dat het de beste iPhone ooit is, dat beter past bij het verwachte prijskaartje van het toestel.

Release van de iPhone Ultra

We moeten nog wel even wachten op de eerste vouwbare iPhone. Apple is naar verluidt om de compleet nieuwe iPhone volgend jaar uit te brengen. Volgens geruchten krijgt de telefoon een behuizing van titanium én aluminium. Apple-analist Ming-Chi Kuo verwacht dat de vouwbare iPhone zo dik (of dun) wordt als twee modellen van de iPhone Air op elkaar. Dat is vermoedelijk ook de reden dat Apple nu de dunste iPhone ooit heeft uitgebracht.

Andere verwachte functies bij de vouwbare iPhone zijn Touch ID en een 5,5-inch én 7,8-inch display. Daarmee wordt het toestel ongeveer even groot als de iPad mini, zodra je de telefoon hebt opengeklapt. Het wordt dus een enorm geavanceerd apparaat, met maar liefst twee schermen. In september 2025 weten we zeker of Apple de iPhone Ultra uitbrengt. Wil je geen enkel gerucht missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van het belangrijkste nieuws!