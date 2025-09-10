Zien: zó ongelooflijk dun is de gloednieuwe iPhone Air!

We wisten dat de nieuwe iPhone Air (niet iPhone 17 Air) heel erg dun zou worden, maar hij lijkt zo mogelijk nog veel dunner dan verwacht!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo dun is de nieuwe iPhone Air

Apple heeft tijdens het ‘Awe dropping’-event op dinsdag 9 september vier nieuwe iPhones gepresenteerd: de iPhone 17, de iPhone Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. De iPhone 17 heeft een dikte van 7,95 mm, de Air zit daar met 5,64 mm een flink stuk onder!

Ondanks het feit dat de iPhone Air zo ongelooflijk dun is, is het voor de rest geen kleine telefoon. De overige afmetingen zijn namelijk 156,2 x 74,7 mm. Ter vergelijking: de afmetingen van de iPhone 16 Plus zijn 160,9 x 77,8 x 7,8 mm. Apple heeft de Air de benodigde stevigheid kunnen geven dankzij een titanium frame met Ceramic Shield-glas aan de voor- en achterkant.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dun betekent in dit geval ook heel erg licht. De nieuwe dunne iPhone weegt slechts 165 gram. Weer even ter vergelijking: de iPhone 16 Plus weegt 199 gram. De iPhone 17 komt op 177 gram, terwijl die met 149,6 x 71,5 geringere afmetingen heeft.

Minder ruimte voor de batterij

Doordat de iPhone Air zo ongelooflijk dun is, is er ook minder ruimte voor de batterij. Dat wordt voor een heel klein stukje gecompenseerd doordat er geen SIM-slot in zit. De Air werkt namelijk alleen maar met een eSIM. Het beetje ruimte dat daardoor is ontstaan, wordt nu opgevuld door de batterij.

Ondanks de dunne batterij kun je volgens Apple met een volledig opgeladen Air toch tot 27 uur video afspelen. Hoewel je met de iPhone 17 tot 3 uur langer kunt halen, is dat toch helemaal geen slechte score.

iPhone Air kopen

Wil je de dunste iPhone tot nog toe aanschaffen, dan kun je er vanaf vrijdag 12 september 14.00 uur een bestellen. Die heb je dan op vrijdag 19 september in huis. Op die datum ligt de Air ook in de winkels, maar houd er rekening mee dat zeker in het begin de vraag groot is en het aanbod beperkt!

Wil je altijd op de hoogte blijven over de iPhone Air en alle andere nieuwe producten die Apple heeft aangekondigd? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!