Helaas: deze populaire Apple-apps krijgen betaalde functies (en dit zijn de prijzen)

Apple heeft een nieuw abonnement aangekondigd, waardoor populaire Apple-apps binnenkort betaalde functies krijgen. Voor deze applicaties moet je straks betalen!

Apple Creator Studio

Apple komt binnenkort met een nieuw abonnement! Het bedrijf heeft Apple Creator Studio geïntroduceerd, een abonnement waar maar liefst negen creatieve applicaties van Apple onder vallen. Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor en MainStage zijn allemaal applicaties die nu al veel gebruikt worden voor professionele beeldbewerking. Deze programma’s worden voortaan verzameld onder één betaald abonnement.

Keynote, Pages en Numbers zijn populaire apps van Apple, die ook onder het nieuwe betaalde abonnement vallen van het bedrijf. Deze applicaties staan standaard op de Mac en kun je ook gratis installeren op je iPhone en iPad. Nu zijn alle functies van de populaire Apple-apps nog kosteloos te gebruiken, maar daar komt eind januari verandering in. Een deel van de features verdwijnt achter een betaalmuur bij Keynote, Pages en Numbers.

Premium functies tegen betaling

Gebruik je Keynote, Pages en Numbers regelmatig? In dat geval hoef je niet te gaan betalen voor de applicaties van Apple. Het abonnement geldt als aanvulling op de gratis apps, waarmee je toegang krijgt tot betaalde functies. Dit zijn onder andere premium sjablonen en thema’s in alle drie de applicaties, die gratis gebruikers moeten missen. Dat is niet alles, want Keynote, Pages en Numbers krijgen er betaalde AI-functies bij.

Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen gebruikers bestaande afbeeldingen verbeteren. Zo kun je Super Resolution gebruiken voor upscaling van afbeeldingen en biedt Auto Crop suggesties voor het bijsnijden van plaatjes. Daarnaast kun je nieuwe afbeeldingen samenstelling op basis van tekst. Wil je sneller een presentatie maken in Keynote? Dan heeft Apple Creator Studio de optie om op basis van een korte tekst een eerste concept voor je presentatie te maken.

Zoveel kost het abonnement

Andere betaalde functies voor de apps van Apple zijn het genereren van notities in Keynote, gebaseerd op de bestaande dia’s. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen deze dia’s bovendien snel opgeruimd worden door de lay-out te verbeteren en objecten op een andere plek te zetten. Bij Numbers krijgen gebruikers de mogelijkheid om formules te genereren en tabellen in te vullen met behulp van kunstmatige intelligentie.

Met Apple Creator Studio krijgen Keynote, Pages en Numbers er dus handige verbeteringen bij, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Voor de betaalde functies leg je maandelijks 12,99 euro neer, een jaarabonnement kost 129 euro. Voor deze prijs krijg je toegang tot alle nieuwe functies in Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor, MainStage, Keynote, Pages én Numbers.

Wil je geen maandelijks bedrag betalen? Dan kun je Keynote, Pages en Numbers ook gratis blijven gebruiken. Apple blijft de gratis versies van de apps voorzien van updates, maar belangrijke nieuwe functies ontbreken dan vermoedelijk. De overige apps blijven als eenmalige aankoop verkrijgbaar in de App Store. Vanaf woensdag 28 januari 2026 is Apple Creator Studio te gebruiken.

