Hoe Apple 5G onderdeel heeft gemaakt van de iPhone

Sinds de iPhone 12 heeft Apple 5G onderdeel gemaakt van de iPhone. Maar deze functionaliteit toevoegen is nog helemaal niet zo simpel.

Lees verder na de advertentie.

Hoe Apple 5G onderdeel maakt van de iPhone

Apple verraste iedereen door vorig jaar in oktober vier versies van de iPhone 12 te onthullen, die allemaal 5G ondersteunen. 5G wordt nog maar net uitgerold en in Nederland kunnen we nog niet eens van de volledige snelheid gebruikmaken, maar Apple wil consumenten verzekeren dat de iPhone 12 klaar is voor de toekomst.

Toekomstproof dus, maar wel met een kanttekening. Alleen de iPhone 12-modellen in de Verenigde Staten ondersteunen bijna alle lage, midden en hoge frequenties die wereldwijd voor 5G worden gebruikt.

De iPhone 12 die je in Nederland koopt mist ondersteuning voor de hogere 5G-frequenties. Dat is nu nog geen probleem, omdat deze hogere frequenties in Nederland pas in 2022 worden geveild en daarna pas bruikbaar zijn. Wil je de iPhone 12 daarna nog steeds gebruiken, dan mis je die extra snelheid.

De hardware en software

In de iPhone 12 wordt de Qualcomm Snapdragon X55-modem gebruikt om 5G mogelijk te maken. In februari 2020 werd de opvolger van deze modem al aangekondigd: de X60 die efficiënter met de stroom omgaat. Toen was de ontwikkeling van de iPhone 12 echter al te ver gevorderd om nog over te stappen.

Voorheen maakte Apple gebruik van modems van Intel, maar dit bedrijf was niet op tijd met modems die 5G ondersteunen. Daarom moest Apple in 2019 de strijdbijl met Qualcomm begraven voor Qualcomm-modems in de iPhone 12.

Het verschil tussen Amerika en Europa zit niet in de modem, maar in de antenne. In de Verenigde Staten is er een mmWave-antenne gebruikt. De iPhone 12 in de Verenigde Staten heeft daarom ook een extra gat in de zijkant van het omhulsel om van deze extra snelle 5G gebruik te maken. In Europa heeft de antenne dat niet nodig.

De Apple 5G-chip

Apple heeft met de iPhone 12 wel gedacht aan de extra last voor de accu waar 5G voor zorgt. Zo zit ‘smart data mode’ in de iPhone 12 verwerkt. Dat betekent dat apps alleen 5G gebruiken als ze het echt nodig hebben. Voor elk kleine data-uitwisseling op de achtergrond is geen 5G nodig.

In de toekomst wordt het makkelijker om deze hardware en software op elkaar af te stellen. Apple werkt hard aan een eigen modem, zodat het bedrijf niet meer afhankelijk is van andere partijen zoals Qualcomm.

De modem is een logische volgende zet in de familie aan Apple-chips die het bedrijf maakt. Eerdere geruchten stelden dat Apple in 2022 een eerste iPhone met eigen 5G-modem op de markt brengt. Of dat daadwerkelijk het geval is, gaan we volgend jaar zien.

Meer over de iPhone 12

De iPhone 12 is er in vier verschillende smaken. Van de bijzonder kleine iPhone 12 mini tot de indrukwekkende iPhone 12 Pro Max. Check in onderstaande video of je de iPhone 12 of iPhone 12 Pro nodig hebt: