Waarom 1 september 2026 een héél bijzondere dag is voor Apple

Maurice Snijders
Maurice Snijders
1 september 2026, 20:47
2 min leestijd
Waarom 1 september 2026 een héél bijzondere dag is voor Apple

1 september 2026 is voor Apple een bijzondere dag, want een verandering die al maanden in de lucht hing wordt nu eindelijk werkelijkheid.

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1 september 2026

De verandering die al maanden in de lucht hing, heeft alles te maken met het afscheid van CEO Tim Cook. Na vijftien jaar aan het roer is Cook vanaf vandaag niet langer de CEO van Apple. Hij geeft het stokje nu officieel door aan John Ternus, die sinds 2001 bij Apple werkt. Ternus was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor hardware-ontwikkeling.

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Cook werd in 2011 CEO, nadat Steve Jobs zijn functie had neergelegd. Slechts enkele maanden later overleed Jobs. Sindsdien heeft Cook Apple door een enorme groeiperiode geleid. Onder zijn leiding verschenen onder meer de Apple Watch, AirPods, Apple Pay en Apple Vision Pro. Ook maakte Apple de belangrijke overstap van Intel-processors naar de eigen Apple Silicon-chips.

Toch verdwijnt Cook na 1 september niet volledig uit beeld. Hij wordt namelijk voorzitter van de raad van bestuur van Apple. Daarmee blijft hij alsnog betrokken bij het bedrijf, al krijgt Ternus vanaf vandaag de dagelijkse leiding. In een afscheidsmemo aan Apple-medewerkers blikt Cook terug op zijn tijd als CEO. Hij spreekt daarin zijn grote waardering uit voor de mensen met wie hij de afgelopen vijftien jaar heeft gewerkt.

1 september

CEO John Ternus

De nieuwe CEO hoeft in elk geval niet rustig te beginnen. Op 9 september staat namelijk al het grote iPhone-evenement gepland met de naam ‘Surprise and shine‘. Tijdens dat event worden naar verwachting onder meer nieuwe iPhones en Apple Watch-modellen aangekondigd.

Het wordt daarmee dus gelijk het eerste grote Apple-event onder leiding van Ternus. Cook zal niet langer de hoofdrol spelen. Voor Apple is 1 september 2026 dus meer dan een datum op de kalender. Het is het officiële begin van het John Ternus-tijdperk. Wil je daar niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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