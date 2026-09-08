Zien: deze 7 verrassende gadgets zijn vóór het iPhone-event onthuld

Deze week zijn nog voor de nieuwe iPhones en Apple Watches veel meer verrassende gadgets gepresenteerd. Wij zetten ze voor je onder elkaar!

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7 nieuwe gadgets

De IFA in Berlijn is ieder jaar hét moment voor bedrijven om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie te laten zien aan het grote publiek. Dat was bij de IFA in 2026 niet anders, waarbij de nieuwste accessoires voor de iPhone Ultra niet te missen waren. Ben je benieuwd welke toffe en futuristische producten onze redactie nog meer heeft gezien? Wij zetten zeven opvallende producten voor je onder elkaar!

1. Nieuwe iPhone Ultra-hoesjes

De IFA vond plaats van 4 tot en met 8 september 2026, nog vóór de officiële presentatie van de iPhone 18-serie. Daar was op de beurs zelf weinig van te merken, want de nieuwe hoesjes voor de telefoon waren niet te missen. Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zijn de telefoonhoesjes weinig verrassend, want de iPhones krijgen vrijwel hetzelfde ontwerp als de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.

Dat geldt niet voor de iPhone Ultra, want dat wordt Apple’s eerste vouwbare toestel ooit. De iPhone Ultra wordt opengeklapt met 7,8 inch ongeveer even groot als de iPad mini 2024, dichtgeklapt blijft een 5,5-inch scherm over. Fabrikanten spelen daar slim op in door nu alvast telefooncases voor de nieuwe iPhone uit te brengen. Ben je benieuwd naar het ontwerp van de iPhone Ultra? Bekijk hier de hoesjes voor de vouwbare iPhone:

2. Powerbanks zónder oververhitting

Powerbanks en adapters kunnen je iPhone steeds sneller opladen, maar dat komt ook met een nadeel. De hoge laadsnelheden zorgen sneller voor oververhitting bij je iPhone. Fabrikanten pakken dat probleem op verschillende manieren aan, waardoor verkoeling een grote rol speelt bij de nieuwste powerbanks. Zo maakt Ugreen gebruik van een nieuwe techniek met koelvloeistof, waarvan je de bewegende elementen kunt zien als je de powerbank gebruikt.

Anker kiest juist voor een powerbank met ventilatorkoeling. Het apparaat beschikt over een ingebouwde ventilator, die moet voorkomen dat het apparaat oververhit raakt. Belkin kiest juist voor powerbanks met semisolidstateaccu’s. Deze accu’s hebben een speciaal laagje gel aan de binnenkant, dat de levensduur van de powerbank moet verlengen. Dat is niet het enige voordeel, want de gel verkleint het risico op opgezwollen accu’s en brand. Daarnaast zijn er genoeg draadloze laders gepresenteerd:

3. Futuristische fotolijstjes

Staat jouw huis vol met fotolijstjes? In dat geval komen er hele leuke gadgets aan, want digitale fotolijstjes krijgen een grote update. Waar digitale fotolijstjes nu nog duidelijk elektrische apparaten zijn, komt daar bij de nieuwe generatie verandering in. Ugreen heeft daar een eerste stap in gezet met de Ugreen Gallery. Dit digitale fotolijstje beschikt over een 13,3-inch scherm met e-paper, waardoor het apparaat een matte papieren afwering heeft:

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Je kunt de foto’s vanaf je iPhone uploaden naar het fotolijstje, vervolgens heeft het apparaat geen stroom meer nodig om het beeld te behouden. Dat is het voordeel van het E Ink-scherm, dat enorm energiezuinig is. Het digitale fotolijstje gaat tot zes maanden mee na één keer opladen. Je kunt het fotolijstje overal in huis aan de muur hangen of simpelweg op een tafel plaatsen. In praktijk zie je bijna niet dat het om een digitaal fotolijstje gaat, zeker als je het apparaat van een afstand bekijkt.

4. Philips Hue voor iedereen

Philips Hue staat al jaren bekend als dé manier om slimme verlichting toe te voegen aan je woning. Daar hangt helaas wel een prijskaartje aan, waardoor Philips Hue voor veel gebruikers lange tijd geen optie was. Philips brengt daar nu verandering in, want het bedrijf heeft een nieuwe én voordelige manier onthuld om lampen aan je televisie toe te voegen. De Philips Hue Play schermsync is een plug-and-play oplossing die je voor slechts 119,99 euro in huis haalt.

Het apparaat beschikt over een fisheye-lens, die het hele televisiescherm vastlegt om de kleuren te analyseren. Aan de achterkant van je televisie bevestig je een lichtsnoer, dat de kleuren van het scherm weerspiegelt. Andere lampen van Philips Hue werken ook met dit systeem, zodat alle lampen in je ruimte meebewegen met de kleuren van je televisie. Waar je voorheen honderden euro’s kwijt was aan soortgelijke lampen, is Philips Hue nu een optie voor iedereen.

5. Vergaderen met je oortjes

Ben jij op zoek naar nieuwe oortjes? Dan heeft Plaud wel een heel interessante gadget aangekondigd, want het bedrijf heeft de Plaud One gepresenteerd. Deze oortjes beschikken over actieve ruisonderdrukking en kunnen muziek afspelen, maar dat is (lang) niet alles. De Plaud One kan meeluisteren met je gesprekken en op die manier vergaderingen of andere belangrijke afspraken opnemen. Ben je klaar met het gesprek? Dan kun je eenvoudig alle aantekeningen terugzien in de applicatie van Plaud.

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Met behulp van kunstmatige intelligentie geeft Plaud je context over het gesprek, maakt de applicatie samenvattingen en kun je het complete gesprek laten transcriberen. Het ontwerp van de oortjes lijkt op de AirPods, maar dat geldt niet voor de oplaadcase. Het doosje van de Plaud One is iets groter en dat is niet zonder reden. De Plaud One heeft een ingebouwde e-sim, zodat je altijd bereikbaar en verbonden met internet bent. Door deze e-sim kun je bovendien op ieder moment vragen aan de Plaud One stellen.

6. Thuisbatterij na thuisbatterij

Thuisbatterijen worden steeds populairder en dat was ook op de IFA in Berlijn te zien. In slimme woningen krijgen thuisbatterijen een steeds centralere plek door het stoppen van de salderingsregeling op 1 januari 2027. Een thuisbatterij is de beste manier om meer controle over je eigen energieverbruik te krijgen, want je slaat overtollige stroom op voor een later moment. Zendure laat zien dat je hier zelf weinig voor hoeft te doen door de introductie van een zelfstandig energiebeheer.

Bij dat energiebeheer wordt rekening gehouden met de opbrengst van de zonnepanelen, elektriciteitsprijzen, het energieverbruik en het weer. De Anker Solix Solarbank Max AC is een andere interessante thuisbatterij, die standaard over maar liefst 7 kWh beschikt. Thuisbatterijen spelen een grote rol in veel huishoudens en gaan de komende jaren waarschijnlijk alleen maar belangrijker worden. Ben je benieuwd naar alle merken van thuisbatterijen? Bekijk hier wat het aanbod in Nederland en België is:

7. Opvallende speaker

Naast alle telefoonhoesjes, fotolijstjes, thuisbatterijen en powerbanks was er op de IFA natuurlijk ook plaats voor audiosystemen. Teufel heeft daarom afgelopen week een wel heel interessante speaker onthuld. De Teufel Ikonio klinkt niet alleen goed, maar heeft ook nog eens een heel opvallend ontwerp. De speaker beschikt over een futuristisch frame, met onder andere drie afzonderlijke speakersecties en twee subwoofers.

Het gaat om een behoorlijk apparaat van ongeveer 17 kilogram, maar dan heb je ook wat. De Teufel Ikonio klinkt enorm goed en blaast de HomePod van Apple compleet weg. Dat mag ook wel, want de speaker van Teufel is verkrijgbaar in een heel andere prijsklasse. De speaker heeft AirPlay en kun je nu bestellen bij Teufel. Ben je benieuwd of de Teufel Ikonio het geld waard is? Dat lees je in onze review:

Veel meer aankondigingen

Op de IFA in Berlijn zijn veel opvallende gadgets aangekondigd. Daar blijft het natuurlijk niet bij, want het volgende Apple-event staat op het punt van beginnen. Op woensdag 9 september om 19.00 uur presenteert Apple een reeks nieuwe producten. De telefoonhoesjes op de IFA gaven al een voorproefje van de iPhone 18 Pro (Max) en de compleet nieuwe iPhone Ultra. Wil jij geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!