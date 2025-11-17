Dit zijn alle Macs die Apple in 2026 op de markt gaat brengen

De meeste Macs krijgen in 2026 een M5-chip en mogelijk zien we tegen het einde van het jaar de eerste M6-chips – deze Macs kun je verwachten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze Macs komen eraan in 2026

We verwachten van praktisch elke Mac wel weer een nieuwe versie in 2026. We zetten ze allemaal voor je op een rij.

MacBook Air (begin 2026)

De MacBook Air is een van de eerste Macs die in 2026 een update krijgt. Hij krijgt dezelfde M5-chip die Apple heeft geïntroduceerd met de 14-inch MacBook Pro.

Goedkope MacBook (begin 2026)

Er komt begin 2026 ook een goedkope MacBook, goedkoper dan de MacBook Air. Deze MacBook krijgt een scherm van ongeveer 13 inch, dus hij is waarschijnlijk iets kleiner dan de MacBook Air van 13,6 inch. We verwachten de A18 Pro-chip in deze MacBook, met 8 GB werkgeheugen en ondersteuning voor Apple Intelligence.

De goedkope MacBook krijgt een LCD-scherm zonder mini-LED-technologie of ProMotion. Hij wordt mogelijk in felle kleuren geleverd, zoals de iMac. Apple-analist Ming-Chi Kuo verwacht de kleuren Zilver, Blauw, Roze en Geel. De goedkope MacBook is geen vervanging van de ‌MacBook Air‌, maar wordt als nieuwe betaalbare optie aan het Mac-assortiment toegevoegd.

MacBook Pro (begin 2026)

Apple heeft al de 14-inch M5 MacBook Pro geïntroduceerd, maar duurdere modellen met snellere M5 Pro- en M5 Max-chips worden rond dezelfde tijd verwacht als de MacBook Air en de goedkopere MacBook. De M5 Pro en M5 Max hebben meer CPU-kernen en betere GPU’s voor verbeterde prestaties. Apple voegt waarschijnlijk ook snellere SSD’s toe.

Studio Display (begin – halverwege 2026)

Apple heeft sinds de lancering van de Studio Display in 2022 geen nieuw beeldscherm meer uitgebracht. Er schijnen nu één of twee nieuwe modellen in ontwikkeling te zijn, die in 2026 op de markt moeten komen. We verwachten dezelfde schermgrootte van 27 inch, maar dan met mini-led’s in plaats van lcd. Mini-led betekent betere HDR, helderheid, contrast en kleuren. De huidige Studio Display heeft een A-serie chip, de volgende generatie krijgt mogelijk de A19 Pro die Apple ook gebruikt in de iPhone 17 Pro.

Mac mini (halverwege 2026)

Volgens Mark Gurman van Bloomberg verschijnt er ergens halverwege 2026 een vernieuwde versie van de Mac mini. Deze krijgt een M5- of M5 Pro-chip, maar er zijn vooralsnog geen geruchten over ontwerpwijzigingen.

Mac Studio (halverwege 2026)

De Mac Studio komt in dezelfde periode als de Mac mini op de markt. Apple heeft geen M4 Ultra-chip uitgebracht. Er is dus nooit een M4 Ultra Mac Studio geweest, maar er komt wel een M5 Ultra-model. De M5 Max biedt veel snellere CPU- en GPU-prestaties dan de M5, de M5 Ultra verdubbelt de prestaties van de M5 Max.

OLED MacBook Pro (eind 2026)

Hoewel er voor begin 2026 een vernieuwing van de M5 Pro en M5 Max MacBook Pro gepland staat, is er nog een andere update in de maak. Apple ontwikkelt een vernieuwde OLED MacBook Pro die gebruikmaakt van de M6-chip en ook beschikt over een touchscreen. Het is nog niet duidelijk of het apparaat eind 2026 of begin 2027 op de markt komt, maar 2026 blijft een mogelijkheid.

Als Apple de OLED ‌MacBook Pro‌ in 2026 op de markt brengt, wordt het een jaar met twee vernieuwingen voor de ‌MacBook Pro‌. Apple heeft dat eerder gedaan in 2023, maar het komt zelden voor. De OLED ‌MacBook Pro‌ is mogelijk de eerste MacBook met 5G-connectiviteit, dankzij de C2-chip van Apple.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Mac Pro (timing onbekend)

Apple zal waarschijnlijk ook een nieuwe Mac Pro uitbrengen, maar het is onduidelijk wanneer. Bloomberg zei eerder dat er voor het einde van 2025 een Mac Pro zou komen met een soort M4-chip. Dat is niet gebeurd, dus het wordt 2026 of later. Het is mogelijk dat de Mac Pro een update krijgt met de M5 Ultra-chip wanneer de Mac Studio die ook krijgt, maar dat is niet zeker.

iMac (timing en status onbekend)

De ‌iMac‌ krijgt naar verwachting in 2026 een M5-update, maar ook dit is nog niet duidelijk wanneer precies. We hebben al een tijdje niets meer gehoord over de ‌iMac‌ en er zijn geen geruchten over ontwerpwijzigingen of grote updates.

Wil je niets missen van alle Macs die Apple in 2026 op de markt brengt, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!