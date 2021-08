AirTag firmware-update: wat is er nieuw en hoe haal je ‘m binnen?

Er is een nieuwe firmware-update verschenen voor de AirTag. Met updates worden regelmatig nieuwe functies en verbeteringen doorgevoerd. Wat er precies nieuw is wil Apple niet zeggen, maar we hebben wel een idee.

Wat er precies nieuw is, weten we jammer genoeg niet zeker. Apple heeft geen releasenotes vrijgegeven van de AirTag firmware-update. Wat we wel weten is dat de firmwareversie is aangepast naar 1.0.291.

In juni had Apple ook al een nieuwe software uitgebracht. Hierin werden een aantal veranderingen doorgevoerd om de zorgen en problemen over stalking met AirTags weg te nemen. Wat we vermoeden is dat deze (kleinere) update hier nog mee te maken heeft en Apple verdere aanpassingen heeft uitgevoerd.

Vanwege de perikelen rondom het mogelijke stalken via de AirTag, is Apple bezig met het ontwikkelen van een Android-app. Gebruikers van een Android-toestel kunnen hiermee checken of er bijvoorbeeld een AirTag in hun bagage zit. De gebruikers van een iPhone konden dat al, want je krijgt automatisch een melding wanneer een ‘vreemde’ AirTag in de buurt is. Waarschijnlijk heeft de nieuwste AirTag firmware-update hier ook mee te maken.

Zo check je de firmwareversie van je AirTag

Om te checken of je de AirTag firmware-update binnen hebt, open je de ‘Zoek mijn’-app op je iPhone. Tik onderaan het venster op ‘Objecten’ en tik op de ‘AirTag’. Door vervolgens op het batterijpictogram te tikken, krijg je de firmwareversie te zien. Zie je 1.0.291 staan, dan heb je de nieuwste versie draaien.

Helaas is het niet mogelijk om de update voor je AirTag te forceren. Meestal moet je gewoon wat geduld hebben voordat je de nieuwste firmware binnen krijgt. Je kunt er wel voor zorgen dat de update probleemloos verloopt.

Zorg er voor dat je AirTag aan je iPhone is gekoppeld. Dit doe je (wederom) in de ‘Zoek mijn’-app. Tik op ‘Objecten > Voeg object toe’ en kies daarna voor ‘Voeg AirTag toe’.

Daarnaast moet je AirTag wel in de buurt liggen van je iPhone. Net als bij het updaten van je Apple Watch moet de AirTag verbinding kunnen maken met je telefoon. Leg daarom de AirTag gewoon naast je iPhone neer als je hem niet gebruikt.

De AirTag is ontzettend handig. Stop er eentje in je koffer wanneer je op vakantie gaat en je weet waar je spullen zijn. Hang er eentje aan je sleutelbos wanneer je ze net wat te vaak kwijt bent.

Er zijn echter nog veel meer manieren om je AirTag te gebruiken! Toch missen we bij iPhoned nog een paar functies die de AirTag nog beter maken. Wil je overigens nog meer weten over de AirTag? Lees dan onze AirTag FAQ eens door.