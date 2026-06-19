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iOS 27 maakt ‘Zoek mijn’ een stuk slimmer: dit is er nieuw

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
19 juni 2026, 14:21
2 min leestijd
iOS 27 maakt ‘Zoek mijn’ een stuk slimmer: dit is er nieuw

Met iOS 27 wordt de functie ‘Zoek mijn’ net wat slimmer op je iPhone. Vooral één nieuwe functie valt meteen op.

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iOS 27 maakt ‘Zoek mijn’ een stuk slimmer: dit is er nieuw

Apple geeft de ‘Zoek mijn’-app in iOS 27 een paar handige nieuwe functies. Het gaat niet om een compleet nieuw ontwerp, maar het zijn wel wat verbeteringen die je gaat merken. Vooral het delen van je locatie krijgt meer opties. Wij laten je de belangrijkste nieuwe functies zien.

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1. Verberg locatie

De opvallendste nieuwe functie heet ‘Verberg locatie’. Daarmee kun je je locatie tijdelijk pauzeren voor bepaalde personen. Handig wanneer je even niet wilt dat iemand ziet waar je bent, bijvoorbeeld bij het plannen van een verrassingsfeestje.

zoek mijn locatie tijdelijk verbergen

Belangrijk om te weten: de ander krijgt hier geen melding van. Je locatie wordt dus stilletjes verborgen tot het einde van de dag. Daarna gaat alles weer terug zoals het was.

2. Locatie delen voor bepaalde momenten

Ook het delen van je locatie wordt uitgebreider. Je kunt straks zelf instellen hoelang iemand je locatie mag zien. Standaard heb je de opties ‘Één uur’, ‘Vandaag’ of ‘Altijd’. Kies je voor ‘Aangepast’ dan kun je zelf de tijdsduur bepalen (minimaal 15 minuten tot maximaal 30 dagen).

zoek mijn tijdelijk delen

3. ‘Zoek mijn’ met liggende weergave

Daarnaast werkt ‘Zoek mijn’ straks beter als je jouw iPhone een kwartslag draait. iOS 27 voegt namelijk ondersteuning voor liggende weergave toe aan verschillende Apple-apps, waaronder ‘Zoek mijn’. Dat betekent dat de app meedraait wanneer je je iPhone horizontaal houdt. Hiervoor moet je de oriëntatievergrendeling wel uit hebben staan in het Bedieningspaneel.

Zoek mijn liggend

Meer over iOS 27

iOS 27 is nu beschikbaar als ontwikkelaarsbèta. De publieke beta volgt ergens in juli, en de definitieve versie wordt in september verwacht. Tot die tijd kunnen de functies nog iets veranderen.

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