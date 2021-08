Deze 5 functies zouden de AirTag nog beter maken

De AirTag is een fijne gadget, maar niet perfect. Hopelijk voegt Apple deze vijf functies toe aan de volgende AirTag.

Deze 5 AirTag-functies missen nog

We hebben er even op moeten wachten, maar begin dit jaar werd ‘ie vrij plots aangekondigd. De AirTag is Apples eerste nieuwe productlijn in jaren. Je gebruikt de tracker voor het terugvinden van verloren spullen. Je stopt ‘m bijvoorbeeld in je tas, waarna je het signaal van de speurneus kunt terugvinden via je iPhone, iPad of Mac.

Dit werkt harstikke fijn, maar de eerste AirTag laat hier en daar wel kansen liggen. Daarom hopen we dat Apple de volgende functies naar de volgende AirTag brengt. Een mens mag immers dromen, toch?

1. Delen

Ken je Apple Gezinsdeling? Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld abonnementen op apps te delen met je partner en/of kinderen. Zo deel je niet alleen de prijs, maar houd je ook overzicht. Hartstikke handig natuurlijk, dus waarom werkt dit niet op de AirTag?

De tracker is namelijk gemaakt om te delen. Je kunt ‘m bijvoorbeeld aan je (huis)sleutels hangen, of aan de riem van je hond. Wanneer je partner vervolgens met jouw auto gaat rijden en de sleutels kwijtraakt, kan diegene de bos niet terugvinden. De AirTag is immers aan jou gekoppeld.

2. Geschiedenis bekijken

Daarop voortbordurend zou het handig zijn als je het logboek van de Apple-tracker kunt inkijken. Zo kun je de locatiegeschiedenis even inkijken en dus zien waar de AirTag allemaal is geweest. Momenteel kun je met de Zoek mijn-app alleen de huidige, of laatst bekende locatie kijken.

3. Voorkomen is beter dan genezen

De AirTag is ideaal voor het terugvinden van spullen, maar minder goed in preventie. Hoe tof zou het zijn als de tracker je waarschuwt op het moment dat je ‘m achterlaat? Op dat moment kan hij bijvoorbeeld een melding naar je iPhone sturen dat je steeds verder van je portemonnee of sleutelbos aan het bewegen bent.

Zo’n functie werkt uiteraard alleen als het goed is uitgedacht. Hij moet bijvoorbeeld alleen een melding afgeven wanneer de AirTag-eigenaar dat heeft ingesteld, want anders werkt zo’n ‘alarm’ alleen maar op je zenuwen.

Ook zou het tof zijn als je een bepaalde afstand kunt opgeven. De AirTag geeft dan bijvoorbeeld alleen een waarschuwing af als je verder dan tien of vijftien meter uit de buurt bent.

4. Nieuw design

Apple gaat dit waarschijnlijk nooit doen, maar het zou natuurlijk wel zo handig zijn als de volgende AirTag een gaatje heeft zodat je ‘m makkelijker aan je sleutelbos kan hangen.

Nu moet je hiervoor een aparte houder aanschaffen, die geheel op de Apple-manier net zo duur is als de tracker zelf. Voor Apple is dit dus niet zozeer een ‘gebrek’, maar eerder een slim verdienmodel.

Het zou echter veel handiger zijn als je zonder houdertje aan de slag kon. Daarover gesproken: het zou fijn zijn als Apple meerdere soorten AirTags gaat maken. Kijken we naar concurrent Tile, dan kun je bij hen bijvoorbeeld een tracker kopen met een sticker op de achterkant, zodat ‘ie op je afstandsbediening blijft plakken.

5. Iedereen heeft recht op privacy

Apple zet hoog in op privacy. De AirTag heeft daarom een ‘functie’ om stalking te voorkomen. Het probleem daarmee is dat het alleen iPhone-eigenaren er echt baat bij hebben. Wanneer iemand een AirTag in je tas stopt, dan slaat de tracker binnen 8 en 24 uur alarm door een geluid af te spelen. Tenminste, als je dus een iPhone hebt.

Daarmee laat Apple de overgrote meerderheid in de kou staan. Android-gebruikers die mogelijk gestalkt worden, ontvangen deze waarschuwing pas na drie dagen. Dat is natuurlijk veel te lang wanneer het om zoiets kwalijks als stalking gaat. Wat ons betreft kan de Android-app voor de AirTag er daarom niet snel genoeg zijn.

Meer over de AirTag

Klein, makkelijk en verdraaid handig: zo kun je de AirTag het best omschrijven. Je hoopt ‘m nooit te hoeven gebruiken, maar wanneer je je portemonnee of tas uit het oog raakt ben je blij dat je de AirTag ooit heb gekocht. Je leest alles over onze ervaringen in de AirTag review. Apples kleine tracker kost 35 euro, maar als je er direct vier koopt betaal je 119 euro.