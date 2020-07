AirPods en iOS 14: deze 6 functies gaan je oordopjes nog beter maken

iOS 14 voegt niet alleen nieuwe functies voor de iPhone toe, maar pakt ook de AirPods (Pro) op een positieve manier aan. Apples oordopjes krijgen er meerdere functies bij, waaronder surround sound. Zo gaan de AirPods er dit najaar op vooruit.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods en iOS 14: 6 nieuwe functies

1. Surround sound voor AirPods Pro

De grootste AirPods-toevoeging van iOS 14 is zonder meer Spatial Audio. Het komt erop neer dat AirPods Pro surround sound gaan ondersteunen. Tijdens het kijken van films lijkt het geluid hierbij om je heen te bewegen omdat het zowel van voor, achter, als van boven komt.

Bovendien houden Apples beste oordopjes er rekening mee dat je zo nu en dan je hoofd beweegt: het geluid wordt dan automatisch aangepast. Spatial Audio in de AirPods Pro kan overweg met 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos-audio. Of de functie ook naar de ‘gewone’ AirPods komt is niet duidelijk.

2. Wisselen van apparaat

Wisselen tussen Apple-apparaten – en de bijbehorende audio-uitvoer meenemen – wordt in iOS 14 nog makkelijker. Een voorbeeld maakt de verbetering duidelijk. Wanneer je straks een filmpje op je iPhone kijkt en een nieuwe video aantikt op je Mac, schakelen je AirPods (Pro) automatisch over.

Je hoeft hierbij niet eerst verbinding met je oordopjes te maken. De enige vereiste is dat je bij beide Apple-apparaten, zoals je MacBook en iPhone, bent aangemeld met hetzelfde iCloud-account. Op eenzelfde manier kun je dus bijvoorbeeld een filmpje van je telefoon naar Apple TV streamen, zonder dat je de AirPods apart hoeft te koppelen.

3. Seintje bij een bijna lege accu

Zo nu en dan moet je de AirPods van stroom voorzien. iOS 14 probeert te voorkomen dat je oordopjes ineens helemaal leeg zijn door je een notificatie te sturen wanneer je écht even moet bijladen.

4. Geoptimaliseerd opladen

Over opladen gesproken: vanaf iOS 14 kunnen je AirPods ‘geoptimaliseerd opladen’. Het komt erop neer dat de oordopjes jouw levensstijl herkennen en het opladen hierop aanpassen. De AirPods laden hierbij op tot 80 procent, waarna de resterende 20 procent pas wordt aangevuld op het moment dat je de draadloze headset bijna gaat gebruiken.

Je kent geoptimaliseerd opladen van de iPhone, waar de functie al langer aanwezig is. Het doel is simpel: ervoor zorgen dat je accu langer meegaat. Wanneer jij bijvoorbeeld dagelijks om 07:00 uur wakker wordt en dan je AirPods direct gebruikt, wordt de resterende 20 procent accu pas iets voordat je wakker wordt bijgeladen.

5. AirPods al hulpje voor het gehoor

Verder zet Apple met iOS 14 in op toegankelijkheid. Ook de AirPods krijgen er weer enkele fijne, inclusieve functies bij. Voortaan kun je geluiden bijvoorbeeld beter afstellen, waardoor zachte geluiden versterkt worden en harde geluiden juist een toontje lager zingen. Deze functie is met name fijn voor slechthorende mensen.

Ook gaan de AirPods je straks behoeden voor gehoorschade. Je krijgt namelijk automatisch een seintje op je iPhone (of Apple Watch met watchOS 7) dat je geluid te hard staat. Apple houdt hierbij de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie aan om gehoorschade te voorkomen.

6. Ontwikkelaars aan zet

Tot slot zet Apple de deuren open voor ontwikkelaars van apps en games. Dankzij AirPods Pro Motion API kunnen makers aan de slag met alle functies en mogelijkheden die Apples meest uitgebreide oordopjes te bieden heeft.

App- en game-ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld ‘zien’ in welke richting AirPods Pro-dragers hun hoofd bewegen en of ze hun hoofd veel draaien. Deze gegevens kunnen makers vervolgens gebruiken om hun applicaties te verbeteren. Een fitness-app kan aan de hand van je hoofdrotatie bijvoorbeeld kijken hoe fanatiek je momenteel aan het sporten bent.

iOS 14 verschijnt dit najaar

iOS 14 is dé iPhone software-update van 2020. De opvolger van iOS 13 wordt momenteel getest door een groepje enthousiaste gebruikers. In ons artikel over het downloaden van de iOS 14-bèta leggen we uit hoe jij de nieuwe versie nu al kunt downloaden. Bekijk onderstaande video voor een overzicht van de grootste vernieuwingen in iOS 14.