AirPods krijgen camera’s: dit kun je ermee

Apple is bezig met een nieuwe versie van de AirPods. Volgens geruchten krijgen de toekomstige AirPods zelfs camera’s. Maar wat kun je er eigenlijk mee?

AirPods krijgen camera’s (en dit kun je ermee)

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman werkt Apple op dit moment aan een nieuwe versie van de AirPods. Dat is niet zo heel vreemd, want om de paar jaar komen er sowieso nieuwe oordopjes van Apple uit.

Opvallender is de nieuwe functie voor AirPods waar Apple ook aan werkt. Gurman zei namelijk dat er camera’s in de toekomstige oortjes gaan komen. Waarschijnlijk zal dat nog niet in de AirPods Pro 3 zijn, die ergens dit jaar gaan verschijnen. Maar het staat volgens de Apple-kenner wel in de planning voor de oortjes.

Maar wat kun je dan met die camera’s in de AirPods? Volgens geruchten lijkt het een beetje op de Visual Intelligence-functie die Apple voor de iPhone 16 heeft geïntroduceerd. Hiermee kun je met behulp van Apple Intelligence meer informatie krijgen over het onderwerp wat de camera oppakt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de informatie van een flyer te scannen en die automatisch in je agenda te zetten.

Als deze functie ook naar de AirPods komt, zou je dus ook Siri iets kunnen vragen over je omgeving tijdens het (buiten) sporten. Je hoeft dan niet eens de iPhone uit je zak te halen.

Ook doet een andere Apple-kenner nog een duit in het zakje over de camera’s die in toekomstige AirPods gaan komen. Volgens Ming Chi Kuo kan Apple ze bijvoorbeeld ook gaan gebruiken om voor het registreren van handbewegingen of om ze beter met andere Apple-producten te laten samen te werken. Zo zou je bijvoorbeeld met handbewegingen je muziek kunnen pauzeren.

Volgens geruchten komen de camera’s in de AirPods pas ergens in 2027 uit (op zijn vroegst). Dit zal dan misschien bij de AirPods Pro 4 zijn.