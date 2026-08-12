Spotify vs Apple Music: waarom dit hét moment is om over te stappen

Spotify is opnieuw duurder geworden dus de vraag rijst of Spotify nog de beste keuze is, of dat je beter kunt overstappen naar Apple Music?

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Inhoud Aanbod Audiokwaliteit Streamen Prijzen Conclusie

Inhoud Aanbod Audiokwaliteit Streamen Prijzen Conclusie

Spotify vs Apple Music

Per direct is Spotify duurder dan Apple Music, maar voor de rest verschillen de twee muziekdiensten ook behoorlijk van elkaar. We zetten de belangrijkste punten voor je op een rij.

Aanbod

Op het gebied van muziek hebben beide diensten een enorme catalogus waarvan je nummers offline kunt bewaren. Wat dat betreft, maakt het niet zoveel uit welke app je kiest. Het grootste verschil zit waarschijnlijk in de manier waarop je nieuwe muziek ontdekt.

Spotify heeft een sterke reputatie op het gebied van gepersonaliseerde playlists en aanbevelingen. Denk aan afspeellijsten die automatisch worden samengesteld op basis van je luistergedrag. Daardoor voelt Spotify voor veel gebruikers als een persoonlijke muziekgids. Apple Music legt iets meer nadruk op een combinatie van algoritmes en door mensen samengestelde playlists.

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Bij Apple Music krijg je toegang tot Apple Music Radio, interviews en exclusieve content van artiesten. Ook zijn er functies zoals AutoMix en Apple Music Sing. Spotify onderscheidt zich juist met extra content. Premium Individual bevat naast muziek ook 12 uur luistertijd voor luisterboeken per maand. Daardoor kan Spotify interessant zijn als je naast muziek ook graag naar audioboeken luistert.

Audiokwaliteit

Als je puur naar audiokwaliteit kijkt, zijn Spotify en Apple Music in 2026 een stuk dichter bij elkaar gekomen. Spotify heeft inmiddels namelijk ook lossless audio, maar Apple Music heeft op papier nog steeds de uitgebreidste mogelijkheden. Het belangrijkste is dat beide diensten tegenwoordig lossless muziek aanbieden. Spotify gebruikt hiervoor FLAC en biedt Premium-gebruikers maximaal 24-bit/44,1 kHz. Apple Music gebruikt ALAC en gaat tot 24-bit/192 kHz.

Streamen

Natuurlijk wil je je muziek ook op andere apparaten afspelen, zoals je televisie, gameconsole of draadloze speaker. Daarin is Spotify een stuk veelzijdiger. De dienst heeft op veel apparaten een eigen app, waardoor je vaak direct vanuit het apparaat zelf kunt luisteren. Bij Apple Music ben je vaker aangewezen op AirPlay om je muziek naar een ander apparaat te sturen. Moderne televisies en speakers ondersteunen AirPlay meestal wel, maar bij oudere apparatuur kan dat een stuk lastiger zijn. Wie veel verschillende apparaten gebruikt, heeft daarom met Spotify over het algemeen de flexibelere oplossing.

Prijzen

Een Spotify Premium Individual-abonnement kost in Nederland inmiddels € 13,99 per maand. Apple Music is met € 11,99 per maand goedkoper. Je betaalt bij Apple dus € 2 minder per maand, oftewel € 24 minder per jaar als je beide diensten twaalf maanden gebruikt.

Ook bij gezinnen zijn de verschillen interessant. Spotify Family kost € 23,99 per maand en is geschikt voor maximaal zes accounts, zolang de gebruikers op hetzelfde adres wonen. Apple Music laat je met een gezinsabonnement eveneens delen met maximaal vijf andere personen, maar daar betaal je ‘slechts’ € 19,99 voor.

Conclusie: Spotify vs Apple Music

De prijsverhoging van Spotify maakt Apple Music in 2026 een stuk interessanter. Voor individuele gebruikers is Apple Music momenteel 2 euro per maand goedkoper, terwijl de geluidskwaliteit ietsje hoger ligt. Toch is overstappen niet voor iedereen logisch. Spotify heeft simpelweg een sterkere focus op gepersonaliseerde aanbevelingen en biedt bovendien podcasts en luisterboeken binnen dezelfde app. Het overzetten van afspeellijsten is gemakkelijker geworden, waardoor het wisselen tussen muziekdiensten eenvoudiger dan ooit is.

Heb je al jaren Spotify? Dan is dit misschien wel het moment om over te stappen. Apple Music heeft de prijzen eerder dit jaar al verhoogd, waardoor het zeker is dat die muziekdienst niet meer duurder wordt in 2026. Door Spotify in te ruilen voor Apple Music bespaar je minimaal 2 euro per maand, op jaarbasis is dat nog veel meer. Begin je opnieuw met een muziekdienst of vind je audiokwaliteit belangrijker dan de slimme Spotify-aanbevelingen? Dan is Apple Music in 2026 de aantrekkelijkere deal. Wil je overstappen, tik dan op de knop hieronder: