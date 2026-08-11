Controleer je abonnement bij Odido vóór 1 september 2026 (om deze reden)

Heb jij een zakelijk mobiel abonnement bij Odido? Dan komen er grote veranderingen aan, want vanaf 1 september 2026 hanteert Odido nieuwe algemene voorwaarden.

Odido past algemene voorwaarden aan

Odido heeft veranderingen voor zakelijke mobiele abonnementen aangekondigd! Vanaf 1 september 2026 gelden nieuwe algemene voorwaarden voor zakelijke klanten van de provider. Voor consumenten met een abonnement bij Odido verandert er niks, de provider heeft alleen wijzigingen aangekondigd voor zakelijke contracten. Die gaan volgende maand in, waardoor je jouw abonnement voor 1 september 2026 moet controleren.

Klanten met een Hello Business- of @Work-abonnement gaan vanaf volgende maand meer betalen. Dat is niet de enige verandering, want de snelheid van een aantal zakelijke abonnementen wordt op 1 september verhoogd. Verder gelden er vanaf september andere regels voor roamen buiten de Europese Unie met een zakelijk mobiel abonnement bij Odido. Ben jij een zakelijke klant van Odido? Deze veranderingen komen er dan binnenkort aan!

Hogere prijzen

Odido heeft aangekondigd dat de prijzen van vrijwel alle Hello Business- en @Work-abonnementen vanaf 1 september 2026 worden verhoogd. De prijsverhoging geldt voor Hello Business (Data Only), @Work (Tablet), Hello Business Op Maat (Data Only) en voor Sim Only en Sim Only met maandelijkse toestelbetaling. Zakelijke klanten met deze abonnementen betalen vanaf 1 september 2026 maandelijks 1,50 euro exclusief btw meer. Als je abonnement na 1 juni 2026 is ingegaan blijft je maandprijs hetzelfde.

De aangekondigde prijsverhoging bij Odido staat los van de jaarlijkse inflatiecorrectie. Dat betekent dat er nieuwe algemene voorwaarden ingaan voor zakelijke contracten, die nadelig zijn voor bestaande klanten. Dit is daarom het moment om je zakelijke contract bij Odido te controleren, want je kunt tot 1 september 2026 kosteloos overstappen naar een andere provider. Heb je een toestel op afbetaling? Dan moet je het resterende bedrag betalen op je laatste factuur volgende maand.

Voor- en nadelen

De nieuwe algemene voorwaarden komen ook met voordelen voor zakelijke mobiele abonnementen van Odido. Bij vrijwel alle abonnementen van Hello Business en @Work gaat de internetsnelheid op 1 september 2026 omhoog. Odido heeft het netwerk vernieuwd, waardoor de internetsnelheid wordt verhoogd naar 400 Mbit/s. Unlimited Start- en Unlimited Premium-abonnementen zijn daar een uitzondering op. Unlimited Start gaat van 20Mbit/s naar 40Mbit/s, bij Unlimited Premium blijft dat 1000Mbit/s.

Daarnaast kunnen zakelijke klanten van Odido vanaf 1 september in meer landen mobiel internetten zonder extra kosten. Met een Hello Business-abonnement met een databundel, Unlimited Start- of Unlimited Basis-abonnement kun je straks roamen in Zwitserland en de Verenigde Staten zonder aanvullende kosten. Nu kunnen zakelijke klanten al zonder extra kosten internetten en bellen in de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, het Verenigd Koninkrijk en IJsland. Daar komen volgende maand dus nog twee landen bij.

Zakelijke mobiele klanten van Odido krijgen er vanaf 1 september meer opties bij, maar daar staat wel een hogere maandprijs tegenover. De nieuwe algemene voorwaarden hebben dus zowel een voor- als een nadeel. Ben je het niet eens met deze hogere prijs? In dat geval moet je snel actie ondernemen, want je hebt tot 1 september 2026 om zonder kosten over te stappen naar een andere (zakelijke) provider.

Genoeg alternatieven

De vernieuwde algemene voorwaarden van Odido bieden zakelijke klanten nu de kans om voor een ander mobiel abonnement te kiezen. Nederlandse wetgeving stelt dat klanten bij nadelige wijzigingen hun abonnement mogen opzeggen zonder extra kosten. Als je het niet eens bent met de aangepaste algemene voorwaarden kun je jouw abonnement bij Odido nu stopzetten, zonder een afkoopsom bij de resterende maanden te betalen. Resterende kosten voor een toestel moeten wel worden afbetaald.

Doorgaans betaal je een bepaald bedrag als je een meerjarig contract vroegtijdig stopzet, maar dat is door de nieuwe algemene voorwaarden tijdelijk niet het geval. Heb je de algemene voorwaarden van Odido doorgelezen en ben je benieuwd naar alternatieven voor je zakelijke mobiele abonnement? Je kunt tot 1 september 2026 zonder extra kosten wijzigingen aanbrengen in je abonnement. Wij zetten de beste alternatieven voor je onder elkaar!

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Dit zijn je alternatieven voor een zakelijk mobiel abonnement:

Vodafone Business: al vanaf 17 euro per maand

Ben je op zoek naar een nieuw zakelijk mobiel abonnement? Dan profiteer je tijdelijk van extra voordeel bij Vodafone. Wie online een Vodafone Zakelijk-abonnement afsluit, krijgt korting op verschillende bundels. Zo zijn de abonnementen met 20 GB en 40 GB tijdelijk 2 euro per maand goedkoper. Heb je meer data nodig voor je werkzaamheden? Dan zijn er verschillende abonnementen beschikbaar met onbeperkt internet zonder snelheidsbeperking, eventueel met extra’s zoals mobiele beveiliging en roaming buiten Europa.

KPN: al vanaf 20 euro per maand

Wil je overstappen naar een zakelijk mobiel abonnement van KPN? Dan heb je keuze uit verschillende bundels die aansluiten bij jouw zakelijke gebruik. Met de unlimited abonnementen van KPN beschik je altijd over onbeperkt internet, waarbij de prijzen starten vanaf 26,91 euro per maand.

Heb je geen behoefte aan onbeperkte data? Dan kun je ook kiezen voor een bundel met 2 GB of 10 GB data. Een 10 GB-abonnement is al beschikbaar vanaf 19,88 euro per maand. Zo kies je eenvoudig een zakelijk abonnement dat past bij jouw verbruik en werkzaamheden.