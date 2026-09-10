Géén iPhone 18: dit zijn de 5 beste alternatieven

De normale iPhone 18 laat voorlopig nog op zich wachten, terwijl de iPhone 18 Pro-modellen inmiddels zijn aangekondigd. Wil je nu een nieuwe smartphone kopen, dan zijn er gelukkig genoeg interessante alternatieven. Dit zijn vijf toestellen die zeker het overwegen waard zijn.

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iPhone 18 uitgesteld: 5 smartphones die zeker het overwegen waard zijn

Wie tijdens het Apple-event de normale iPhone 18 verwacht, komt voor een verrassing te staan. Apple pakt de nieuwe iPhone 18-serie dit jaar namelijk anders aan dan we de afgelopen jaren gewend zijn. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn wel aangekondigd, maar het reguliere model verschijnt pas op een later moment.

Wil je juist nu een nieuwe smartphone kopen, dan hoef je gelukkig niet te wachten op de normale iPhone 18. Er zijn verschillende toestellen die een goed alternatief vormen en qua prijs en positionering beter aansluiten bij wat we normaal gesproken van een standaard-iPhone verwachten. We zetten vijf interessante opties voor je onder elkaar.

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1. iPhone 17: scoor je hier vanaf 817 euro

Wil je eigenlijk gewoon een nieuwe iPhone en heb je geen zin om nog langer te wachten? Dan is de iPhone 17 een logische keuze. Het toestel is al verkrijgbaar en biedt alles wat je van een moderne iPhone mag verwachten. Je blijft bovendien gewoon binnen het Apple-ecosysteem, waardoor je geen nieuwe software of werkwijze hoeft te leren.

De iPhone 17 heeft een 6,3-inch Super Retina XDR-display met ProMotion en een verversingssnelheid tot 120 Hz. Onder de motorkap zit de A19-chip en dankzij Apple Intelligence beschikt het toestel ook over de nieuwste slimme functies van Apple. Ook de camera’s zijn verbeterd: je krijgt een 48-megapixel hoofdcamera en een 48-megapixel ultragroothoekcamera.

Het grootste voordeel? Je hoeft niet te wachten. De iPhone 17 is nu al te koop en bovendien regelmatig met korting verkrijgbaar. Daardoor is het een interessant alternatief als je eigenlijk op de iPhone 18 zat te wachten, maar liever vandaag nog een nieuwe iPhone in huis haalt.

iPhone 17 kopen? Zo betaal je nu een stuk minder

Wil je de iPhone 17 direct bij je eigen provider afsluiten? Dan betaal je inmiddels een stuk minder dan bij de introductie van het toestel. Bij Odido kost het toestel momenteel 816 euro. Ook bij KPN en Vodafone kun je de iPhone 17 voordelig aanschaffen. Hieronder hebben we de actuele prijzen van de verschillende providers voor je op een rij gezet.

Gebruik je niet zoveel mobiele data? Dan is een abonnement met 10 GB mogelijk interessanter. Daarmee houd je de maandelijkse kosten lager, terwijl je genoeg data hebt voor dagelijks gebruik zoals WhatsApp, social media en muziekstreaming. Bij Belsimpel kun je de iPhone 17 momenteel in huis halen met een 10GB-bundel van Lebara vanaf 817 euro.

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2. iPhone 17e: heb je al in huis vanaf 586 euro

Wil je een nieuwe iPhone, maar vind je het niet nodig om voor de meest uitgebreide versie te gaan? Dan is de iPhone 17e een interessante optie. Het toestel is goedkoper dan de normale iPhone 17, terwijl je wel dezelfde A19-chip krijgt. Je profiteert daardoor van krachtige prestaties zonder meteen de hoofdprijs te betalen.

De iPhone 17e heeft een 6,1-inch display en een 48-megapixel Fusion-camera. Je levert ten opzichte van de iPhone 17 wel enkele functies in. Zo ontbreekt ProMotion, waardoor het scherm minder soepel oogt bij bijvoorbeeld scrollen. Voor dagelijks gebruik is de 17e echter meer dan krachtig genoeg.

iPhone 17e kopen? Zo scoor je hem extra voordelig

Koop je de iPhone 17e graag direct bij je provider? Bij Vodafone, KPN en Odido krijg je het toestel al vanaf 648 euro. Heb je daar ook je internetabonnement? Dan profiteer je bovendien van extra klantvoordeel. Zo kun je tot 10 euro per maand besparen op je mobiele abonnement. KPN geeft daarnaast Netflix cadeau en bij Odido krijg je nog eens 5 euro extra korting op je internetrekening.

Gebruik je niet zoveel mobiele data, dan kun je de iPhone 17e ook combineren met een abonnement van 10 GB. Daarmee houd je de maandelijkse kosten lager, terwijl je nog steeds voldoende data hebt voor dagelijks gebruik zoals WhatsApp, muziek luisteren en social media. Bij Belsimpel kun je de iPhone 17e in combinatie met 10 GB momenteel vanaf 586 euro krijgen.

3. iPhone 17 Pro: hier scoor je hem al vanaf 802 euro

Wil je juist een stapje hoger en vind je het niet erg om meer te betalen? Dan is de iPhone 17 Pro een interessant alternatief. Je krijgt hiermee een krachtigere iPhone dan de normale 17, zonder dat je meteen voor het grootste Pro Max-model hoeft te kiezen.

De iPhone 17 Pro beschikt over de A19 Pro-chip en heeft een uitgebreid camerasysteem met drie 48-megapixelcamera’s. Daarmee is het toestel vooral interessant voor gebruikers die veel fotograferen, video’s maken of simpelweg de beste prestaties willen. Ook het 6,3-inch ProMotion-display met een verversingssnelheid tot 120 Hz hoort bij de belangrijkste eigenschappen. Voor iemand die eigenlijk op de iPhone 18 wacht vanwege nieuwe functies en betere prestaties, is de iPhone 17 Pro daarom een interessante keuze.

Bekijk de iPhone 17 Pro bij de volgende providers

De iPhone 17 Pro is bij verschillende providers met voordeel verkrijgbaar. Bij KPN betaal je in combinatie met een abonnement vanaf 1032 euro voor het toestel. Vodafone volgt met toestelkosten van 1080 euro. Odido is momenteel het voordeligst: daar haal je de iPhone 17 Pro al in huis vanaf 1005 euro.

Wil je onbeperkt mobiel internet, dan kun je de iPhone 17 Pro momenteel zelfs nog voordeliger scoren. In combinatie met een Unlimited-databundel van Odido betaal je 802 euro voor het toestel. Daarmee liggen de toestelkosten een stuk lager dan wanneer je het toestel los koopt. Vooral als je toch al veel mobiele data gebruikt, is zo’n combinatie daardoor interessant.

4. Dit maakt de Pixel 11 een alternatief voor de iPhone 18

Wil je best overstappen van iOS naar Android? Dan is de Google Pixel 11 een interessant alternatief voor de iPhone 18. Het toestel richt zich, in tegenstelling tot de Pro-versie, op gebruikers die een goede smartphone willen zonder direct voor het duurste model te kiezen.

De Pixel 11 heeft een 6,3-inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Daardoor zien bewegingen er soepel uit en is het toestel prettig voor video’s, games en dagelijks gebruik. Google zet bij de Pixel 11 sterk in op fotografie en AI. Aan de achterkant vind je een 50-megapixel hoofdcamera en een 48-megapixel ultragroothoekcamera, waarmee je zowel normale als extra brede foto’s maakt.

De Tensor G6-chip zorgt ervoor dat apps vlot werken en vormt ook de basis voor verschillende slimme AI-functies van Google. Daarmee is de Pixel 11 vooral interessant als je eens iets anders wilt proberen dan een iPhone: je krijgt een moderne smartphone met een goed scherm, sterke camera’s en handige slimme functies zonder meteen voor een Pro-model te kiezen.

5. Liever Samsung? Dit biedt de Galaxy S26

Liever een Samsung dan een iPhone? Dan is de Galaxy S26 een goed alternatief voor de iPhone 18. Ook hier kijken we bewust naar het normale model en niet naar de veel duurdere Ultra. De Galaxy S26 heeft een compact 6,3-inch scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz.

Hierdoor zien bewegingen er soepel uit en is het scherm prettig om bijvoorbeeld video’s op te kijken of door social media te scrollen. Dankzij het heldere AMOLED-scherm blijft het beeld bovendien goed zichtbaar als je buiten in de zon zit.

De Galaxy S26 wordt aangedreven door een krachtige Exynos 2600-chip en heeft 12 GB werkgeheugen. In de praktijk betekent dit vooral dat apps snel openen en de telefoon ook bij zwaarder gebruik soepel blijft werken. Aan de achterkant zitten drie camera’s: een 50-megapixel hoofdcamera, een ultragroothoekcamera voor brede foto’s en een telelens waarmee je tot drie keer kunt inzoomen zonder veel kwaliteit te verliezen.

De batterij is groot genoeg om volgens Samsung tot 30 uur video te kijken. Daarnaast zijn er verschillende Galaxy AI-functies die het gebruik van de telefoon makkelijker en slimmer maken.