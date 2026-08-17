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iPhone 17 vs iPhone 18: waarom je beter niet kunt wachten op de nieuwe iPhone

Maurice Snijders
Maurice Snijders
17 augustus 2026, 20:56
2 min leestijd
iPhone 17 vs iPhone 18: waarom je beter niet kunt wachten op de nieuwe iPhone

Wil je binnenkort een nieuwe iPhone kopen? Dan lijkt wachten op de iPhone 18 misschien logisch, maar je kunt ook voor de iPhone 17 kiezen.

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iPhone 17 vs iPhone 18

Het is helemaal geen gek idee om nu nog voor de iPhone 17 te kiezen. De gewone iPhone 18 verschijnt naar alle waarschijnlijkheid namelijk niet in september zoals we gewend zijn. Volgens recente berichten wordt de lancering van de standaard iPhone uitgesteld tot het voorjaar van 2027.

We verwachten wel de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max in september, samen met de eerste vouwbare iPhone die vermoedelijk iPhone Ultra gaat heten. Dat is een flinke verandering voor Apple. De gewone iPhone verscheen de afgelopen jaren altijd tegelijkertijd met de Pro-modellen.

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iPhone 17 bij MediaMarkt

iPhone 17 bij MediaMarkt

iPhone 17 is al behoorlijk compleet

En dat wachten tot het voorjaar van 2027 is misschien ook helemaal niet nodig. De iPhone 17 heeft namelijk al een 6,3-inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz en always-on, een A19-chip en minimaal 256 GB opslagruimte. Ook heeft het toestel een 48-megapixelcamera en een 48-megapixel ultragroothoekcamera.

De iPhone 18 lijkt wat dat betreft maar weinig nieuws te brengen. We verwachten wederom een 6,3-inch scherm met dezelfde resolutie en 120 Hz-technologie. Ook de behuizing en IP68-waterbestendigheid worden waarschijnlijk nagenoeg hetzelfde als bij de iPhone 17.

17 iphone 18

Wat wordt er wel beter?

Natuurlijk heeft wachten ook wel voordelen. Zo krijgt de iPhone 18 waarschijnlijk wel een nieuwe A20-chip, tegenover de A19 in de iPhone 17. De hoeveelheid werkgeheugen is nog onzeker. Eerdere geruchten wezen op 8 GB (net zoals op de iPhone 17), maar analist Ming-Chi Kuo verwacht inmiddels 9 GB RAM voor de iPhone 18. Andere geruchten noemen zelfs 12 GB werkgeheugen.

Ook over de opslagcapaciteit zijn nog geen definitieve specificaties bekend. De laatste geruchten wijzen vooralsnog op dezelfde opties als bij de iPhone 17 (keuze uit 265 GB en 512 GB).

Het is wat ons betreft allemaal geen reden om te wachten op de iPhone 18. De 17 biedt al een uitstekend scherm, snelle prestaties, goede camera’s en een ruime hoeveelheid opslagcapaciteit. Daarbij is 8 GB werkgeheugen voor de meeste mensen ook al ruim voldoende.

De iPhone 18 zal uiteindelijk natuurlijk wel de betere iPhone worden. Vooral de A20-chip en mogelijke verbeteringen voor Apple Intelligence zijn interessant. Maar daarvoor moet je dus tot het voorjaar van 2027 wachten. Dat is voor weinig mensen echt de moeite waard.

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