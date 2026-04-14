Apple Watch Series 11 vs Google Pixel Watch 4: zo groot zijn de verschillen

De Pixel Watch 4 is momenteel de beste smartwatch van Google – reden genoeg voor een grondige vergelijking met de Apple Watch Series 11.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Inhoud Behuizing Scherm Prestaties Sensoren Batterij Conclusie

Inhoud Behuizing Scherm Prestaties Sensoren Batterij Conclusie

Apple Watch Series 11 vs Google Pixel Watch 4

De Google Pixel Watch 4 kwam op de markt met een adviesprijs vanaf 399 euro, de Apple Watch Series 11 had aanvankelijk een prijskaartje van 449 euro. Inmiddels koop je ze respectievelijk voor € 337,12 en € 345,90. We zetten de belangrijkste verschillen tussen beide smartwatches voor je op een rij.

Behuizing

De behuizingen van de Google Pixel Watch 4 en de Apple Watch Series 11 verschillen duidelijk van elkaar. Apple blijft ook bij de Series 11 trouw aan zijn herkenbare vierkante behuizing, Google kiest voor een rond scherm. De behuizing van de Google is van aluminium, bij Apple heb je de keuze tussen aluminium en titanium.

Qua formaat verschillen de smartwatches eveneens. De Apple Watch Series 11 is verkrijgbaar in twee maten: 42 millimeter en 46 millimeter. Google houdt het net een millimeter compacter, met behuizingen van 41 millimeter en 45 millimeter. Verder is de Pixel Watch 4 met 12,3 millimeter een stukje dikker dan de Apple Watch Series 11. Tegelijkertijd is de Pixel wat lichter dan de Apple Watch (31 of 37 g ten opzichte van 34,6 of 43,1 g).

Apple Watch Series 11 Google Pixel Watch 4 42 mm of 46 mm 41 mm of 45 mm Dikte van 9,7 mm Dikte van 12,3 mm 34,6 g of 43,1 g 31 of 37 g Aluminium of titanium behuizing Aluminium behuizing Aluminium: Rosé­goud, Zilver, Space­grijs en Gitzwart

Titanium: Goud, Naturel en Leisteen Moonstone, Silver porcelain en Black obsidian

Scherm

Het scherm van de Apple Watch Series 11 is met 1,65 of 1,81 inch iets groter dan dat van de Google Pixel Watch 4 (1,33 of 1,49 inch). Hierdoor past er ook net wat meer op het beeld. De Series 11 heeft een oled-display, de Watch 4 heeft een geavanceerder amoled-scherm. Amoled verbruikt minder energie, laat diepere zwarttinten zien en biedt een hoger contrast. Hierdoor is de maximale helderheid van de Google met 3000 nits ook hoger dan die van de Apple (2000 nits).

Prestaties

De processors die in de smartwatches zitten (de Apple S10 en de Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2) zijn allebei razendsnel. De S10 is gericht op efficiëntie en AI, de W5 Gen 2 richt zich meer op satellietverbindingen en platformflexibiliteit. In de praktijk zul je niet echt een verschil merken. Verder heeft de Apple Watch Series 10 met 64 GB meer opslagruimte dan de Google Pixel Watch 4 (32 GB).

Sensoren

Qua sensoren zijn beide smartwatches ook erg vergelijkbaar. Ze hebben allebei een versnellingsmeter, gyroscoop, hartslagmeter, hoogtemeter, kompas, SpO2-meter en thermometer. De Apple Watch Series 11 heeft daarnaast nog een VO2max-sensor (maximale zuurstofopname) en een sensor voor de watertemperatuur.

Batterij

De Google Pixel Watch 4 doet het wat beter als het gaat om de batterijduur. Die haalt maar liefst 30 of 40 uur bij normaal gebruik (afhankelijk van welke uitvoering je hebt). De Apple Watch Series 11 komt op 24 uur. In de praktijk zijn al deze scores zonder meer prima en zul je niet snel tegen problemen aanlopen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Conclusie: Apple Watch Series 11 vs Google Pixel Watch 4

De Apple Watch Series 11 en de Google Pixel Watch 4 zijn op alle fronten vergelijkbaar, met uitzondering van het uiterlijk. Wat dat betreft, ligt het er maar aan wat je mooier vindt. Voor de rest zijn er wel kleine verschillen, maar dat zijn geen verschillen die je in de praktijk direct heel erg zult merken. Zelfs de prijs is vergelijkbaar, tenzij je voor een Apple Watch Series 11 van titanium gaat natuurlijk.

Apple Watch Series 11 kopen?

Ben je van plan om de Apple Watch Series 11 aan te schaffen? Check dan zeker de onderstaande deals, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!