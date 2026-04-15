Dit is de beste smartwatch van het moment (en dat is niet de duurste)

Volgens een recente test van de Consumentenbond is de beste smartwatch van dit moment niet de duurste, maar wel een Apple Watch. Deze is het.

Dit is de beste smartwatch van het moment

De Consumentenbond testte maar liefst 25 verschillende smartwatches en lette daarbij vooral op nauwkeurigheid. Daarnaast telden zaken als batterijduur, gebruiksgemak en de hoeveelheid smartfuncties mee. De winnaar van de test is: de Apple Watch Series 11 (42 mm).

De Apple Watch Series 11 scoort op alle punten erg goed, met uitzondering van de batterijduur. Niet dat die slecht is, maar er zijn smartwatches in de test die hier nog veel beter scoren. Verder is de Apple Watch Series 11 met € 345,90 een stuk goedkoper dan de andere modellen in de top 5. Die kosten namelijk allemaal 400 tot 700 euro. De beste smartwatch van dit moment is dus niet eens de duurste!

Beste koop

De benaming ‘Beste koop’ is volgens de test van de Consumentenbond van toepassing op de Huawei Watch Fit 4 Pro. Deze smartwatch heeft wel een kleiner scherm en ook wat minder extra functies dan de Apple Watch Series 11. Denk aan het meten van de watertemperatuur of het in realtime weergeven van hellingsgraden. Ook is het niet mogelijk om een eSIM te gebruiken met de Huawei Watch Fit 4 Pro.

Deze smartwatch heeft dan wel weer een veel langere batterijduur. De Apple Watch Series 11 gaat met een volle batterij tot 24 uur mee, maar de Huawei Watch Fit 4 Pro houdt het maar liefst een week vol. Daarbij is hij met een prijs van 166,95 euro ook zo’n beetje de helft goedkoper.

