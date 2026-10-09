In 3 stappen maak je met ChatGPT afbeeldingen die écht professioneel ogen (ADV)

Een professionele afbeelding maken hoeft tegenwoordig niet ingewikkeld te zijn. Met ChatGPT maak je in korte tijd visuals voor je website, presentatie of social media. Maar hoe zorg je ervoor dat het resultaat er écht goed uitziet? Wij laten in 3 handige stappen zien hoe je dat aanpakt.

Zo maak je zelf professionele afbeeldingen met ChatGPT (zonder Photoshop)

Een goede afbeelding kan een zakelijke presentatie, website of socialmediapost een stuk aantrekkelijker maken. Toch kost het maken van professionele visuals vaak behoorlijk wat tijd. Met ChatGPT kun je tegenwoordig zelf afbeeldingen laten maken op basis van een simpele beschrijving. Dat is handig als je snel een illustratie, productafbeelding of andere visual nodig hebt.

Je hoeft daarvoor geen ervaring te hebben met Photoshop of andere ingewikkelde programma’s. ChatGPT kan je helpen om een afbeelding vanaf nul te maken en de opdracht steeds verder aan te passen. Maar hoe zorg je ervoor dat het resultaat er ook echt professioneel uitziet? In dit artikel leggen we uit hoe je mooie afbeeldingen maakt met ChatGPT en geven we tips voor zakelijk gebruik.

Stap 1: begin met een duidelijke prompt

Het belangrijkste onderdeel van een goede afbeelding is de opdracht die je geeft. Zo’n opdracht wordt ook wel een prompt genoemd. Hoe duidelijker je beschrijft wat je wilt, hoe beter je ChatGPT kunt sturen. Een opdracht als ‘maak een zakelijke afbeelding over AI’ geeft ChatGPT veel vrijheid. Dat kan een verrassend resultaat opleveren, maar je weet vooraf minder goed wat je krijgt. Voor zakelijk gebruik kun je daarom beter wat meer details geven.

Beschrijf bijvoorbeeld:

wat er op de afbeelding moet staan

welke stijl je wilt

welke sfeer de afbeelding moet hebben

waar je de afbeelding voor gebruikt

welk formaat of welke uitsnede je nodig hebt

welke elementen juist niet in beeld mogen komen

Je kunt bijvoorbeeld vragen om een moderne, professionele afbeelding voor een zakelijke blog over kunstmatige intelligentie, met een laptop op een bureau en subtiele AI-elementen. Geef daarbij aan dat de afbeelding rustig en minimalistisch moet zijn en aan één kant voldoende ruimte voor tekst moet hebben. Je hoeft de prompt niet direct perfect te maken. Door daarna aan te geven wat je anders wilt, kun je het resultaat steeds verder verbeteren.

Stap 2: pas je afbeelding eenvoudig aan

Een voordeel van afbeeldingen maken met ChatGPT is dat je niet steeds opnieuw hoeft te beginnen. Bevalt de afbeelding grotendeels, maar wil je bijvoorbeeld een andere achtergrond? Dan kun je dat gewoon aangeven. Je kunt onderdelen laten toevoegen, verwijderen of aanpassen. Ook kun je de stijl veranderen. Een zakelijke afbeelding die eerst fotorealistisch is, kun je bijvoorbeeld laten omzetten naar een meer illustratieve stijl. Dat maakt ChatGPT vooral handig wanneer je verschillende ideeën wilt uitproberen. Je kunt snel meerdere richtingen testen zonder iedere keer helemaal opnieuw te beginnen.

Houd rekening met je huisstijl

Voor zakelijk gebruik is het belangrijk dat een afbeelding aansluit bij de rest van je communicatie. Een mooie visual past namelijk niet automatisch bij je website of merk. Geef daarom in je prompt aan welke uitstraling je zoekt. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde kleuren, een minimalistische stijl of juist een specifieke fotografische uitstraling. Je kunt ook een voorbeeldafbeelding gebruiken als inspiratie voor de gewenste stijl.

Let er wel op dat je niet zomaar de huisstijl of herkenbare elementen van een ander bedrijf laat namaken. Voor professioneel gebruik is het beter om een eigen visuele stijl te ontwikkelen die bij je bedrijf past.

Kies het juiste formaat

Denk vooraf ook na over waar je de afbeelding gaat gebruiken. Een brede afbeelding voor een website heeft bijvoorbeeld andere afmetingen dan een visual voor LinkedIn of een presentatie. Wil je later tekst over de afbeelding plaatsen? Geef dat dan aan in je prompt. ChatGPT kan rekening houden met lege ruimte op een bepaalde plek, zodat je achteraf bijvoorbeeld een titel of logo kunt toevoegen.

Stap 3: controleer het resultaat altijd

Hoewel ChatGPT steeds betere afbeeldingen kan maken, is het resultaat niet automatisch geschikt voor professioneel gebruik. Controleer een gegenereerde afbeelding daarom altijd voordat je deze publiceert.

Let bijvoorbeeld op kleine details, handen, gezichten, teksten en logo’s. Vooral tekst in afbeeldingen kan nog fouten bevatten. Wanneer een visual belangrijke informatie bevat, is het daarom vaak verstandiger om de tekst later zelf toe te voegen in bijvoorbeeld Canva of een ander ontwerpprogramma. Controleer daarnaast of de afbeelding daadwerkelijk past bij de boodschap die je wilt overbrengen. Een mooie visual is uiteindelijk vooral nuttig als deze iets toevoegt aan je communicatie.

Handige plugins voor afbeeldingen in ChatGPT

Wil je na het maken van een afbeelding nog wat verder gaan? Dan zijn er verschillende plugins die je aan ChatGPT kunt koppelen. Met Canva kun je bijvoorbeeld afbeeldingen en complete ontwerpen maken, aanpassen en geschikt maken voor verschillende socialmediakanalen. Ook Adobe is interessant als je foto’s uitgebreider wilt bewerken, achtergronden wilt verwijderen of visuals verder wilt perfectioneren. Zo kun je ChatGPT gebruiken voor het creatieve idee en de plugins voor de verdere afwerking.

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Dit was een artikel uit ons e-book dat we in samenwerking met KPN speciaal voor jou als ondernemer hebben gemaakt. Vond je dit interessant? Laat dan hieronder je gegevens achter en je ontvangt het e-book helemaal gratis.