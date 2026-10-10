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iPhone 18 Pro Max is pas nét uit maar is nu al flink goedkoper: dit betaal je
Jane van Brakel
10 oktober 2026, 13:30
3 min leestijd
iPhone 18 Pro Max is pas nét uit maar is nu al flink goedkoper: dit betaal je

De iPhone 18 Pro Max is nog maar net verkrijgbaar, maar toch is de prijs nu al gedaald. Het nieuwste topmodel van Apple is inmiddels voor minder geld te vinden dan de officiële prijs bij introductie. Dat is opvallend, zeker omdat het toestel pas sinds kort in de winkels ligt. Hieronder zetten we de interessantste deals voor de iPhone 18 Pro Max voor je op een rij.

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De iPhone 18 Pro Max is nu al goedkoper

iphone-18-pro-max

De iPhone 18 Pro Max ligt sinds 18 september in de winkels en is daarmee nog geen maand verkrijgbaar. Toch hoef je inmiddels niet meer per se de volledige hoofdprijs van Apple te betalen. De 256GB-uitvoering is momenteel al goedkoper verkrijgbaar bij verschillende aanbieders.

Kies je voor het toestel in combinatie met een onbeperkt abonnement van Odido via Belsimpel, dan profiteer je momenteel van een aantrekkelijke korting. Je betaalt voor de iPhone 18 Pro Max dan 1451 euro, waarmee je maar liefst 178 euro minder betaalt dan de oorspronkelijke introductieprijs.

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iPhone 18 Pro via eigen provider: dit krijg je cadeau

Wil je de iPhone 18 Pro liever combineren met een abonnement bij je eigen provider? Dat kan natuurlijk ook. Bij Odido krijg je bijvoorbeeld tot 154 euro toestelkorting. Vodafone geeft je bij de iPhone 18 Pro gratis AirPods 4 en een exclusieve case cadeau. Bij KPN krijg je korting op het toestel en hoef je bovendien geen aansluitkosten te betalen, ter waarde van 25 euro.

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iPhone 18 Pro Max los kopen: vanaf 1620 euro

Wil je liever geen abonnement afsluiten? Dan kun je de iPhone 18 Pro Max natuurlijk ook gewoon los kopen. Het toestel is sinds 18 september officieel verkrijgbaar en heeft bij Apple een adviesprijs vanaf 1629 euro voor de 256GB-uitvoering. Voor 512 GB betaal je 1879 euro, terwijl de modellen met 1 TB en 2 TB, 2379 euro en 3129 euro kosten. Bij Bol haal je de iPhone 18 Pro Max met 256 GB opslag momenteel in huis vanaf 1620 euro. Wil je de beste huidige losse toestelprijs weten? Dat is momenteel € 1.624,99

Bekijk hem bij bol

Bekijk hem bij bol

Dit is de iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro Max is het grootste en meest uitgebreide model uit de nieuwste iPhone-serie. Het toestel heeft een 6,9-inch Super Retina XDR-display met ProMotion en een verversingssnelheid tot 120 Hz. Daardoor ogen animaties en scrollen extra soepel.

Onder de motorkap zit de nieuwe A20 Pro-chip, die zorgt voor snelle prestaties en genoeg power voor zware apps, games en Apple Intelligence. Ook het camerasysteem heeft een upgrade gekregen, met onder meer een vernieuwde 48-megapixelhoofdcamera met variabel diafragma. Daarmee kan de camera de hoeveelheid licht beter aanpassen aan de omstandigheden.

iphone 18 pro max in hand op bank

Ook op het gebied van batterijduur heeft de iPhone 18 Pro Max veel te bieden. Volgens Apple kun je tot 43 uur video afspelen voordat je de oplader nodig hebt. Daarnaast ondersteunt het toestel snelladen, waardoor je de batterij snel weer kunt bijladen. Voor opslag kun je kiezen uit 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB. Vooral voor wie veel foto’s en video’s maakt is de grotere opslag interessant, al loopt de prijs bij de uitvoeringen met 1 TB en 2 TB natuurlijk flink op.

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Vergelijk de prijzen van de iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro Max is een duur toestel en daardoor kan zelfs een kleine prijsdaling interessant zijn. Zeker omdat de smartphone nog maar net verkrijgbaar is, is het opvallend dat de eerste aanbieders hun prijzen nu al verlagen.

Wil je weten waar je de iPhone 18 Pro Max momenteel het goedkoopst scoort? In onze prijsvergelijker vind je de actuele prijzen van verschillende aanbieders. Je kunt daarbij filteren op opslagcapaciteit en levertijd, zodat je eenvoudig de aanbieding vindt die het beste bij je past.

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