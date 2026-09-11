Bespaar tot 1165 euro op de iPhone 18 Pro (Max) met je oude toestel

Heb je nog een oude iPhone liggen en wil je overstappen naar de nieuwe iPhone 18 Pro (Max)? Dan kun je de waarde van je huidige toestel gebruiken om de aanschafprijs te verlagen. Verschillende aanbieders hebben hiervoor interessante inruilacties.

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Zo bespaar je flink op de iPhone 18 Pro met je oude iPhone

Wil je de iPhone 18 Pro (Max) kopen en tegelijkertijd besparen? Dan is het slim om je oude iPhone in te ruilen. Je krijgt daarvoor een bedrag terug dat direct van de prijs van je nieuwe toestel kan worden afgetrokken. Zo kan de iPhone 18 Pro (Max) ineens een stuk voordeliger uitvallen. Inruilen is bovendien eenvoudig. Hieronder leggen we uit hoe het werkt en waar je de beste inruilacties vindt.

1. Inruilen via iPhoned én Trade in: tot 1165 euro voordeel

Het verkopen van je oude telefoon, tablet, smartwatch en meer is een gemakkelijke en veilige manier om van je oude apparaten af te komen. Dankzij onze exclusieve samenwerking met Trade in kun je oude gadgets snel inruilen voor geld. Zodra je apparaat is binnengekomen en gecontroleerd, staat het afgesproken bedrag direct op je bankrekening.

Hoewel er meerdere verkoopplatforms zijn, is Trade in een van de betrouwbaarste partijen. Ze bieden eerlijke prijzen en zorgen ervoor dat jouw apparaat op een verantwoorde manier wordt gerecycled of een tweede leven krijgt. Hiermee draag je niet alleen bij aan het milieu, maar haal je ook het maximale uit je oude apparatuur. Wil je meer weten over deze samenwerking? Je leest er meer over op onze Trade in-pagina.

Bereken de inruilwaarde van je oude iPhone

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2. Inruilen via een webshop

Bij je eigen provider of via webshops zoals Verkopen.nl, Belsimpel of Mobiel.nl kun je eenvoudig je oude iPhone inruilen. De waarde die je ontvangt hangt af van het model, de opslagcapaciteit en de staat van je toestel.

De bovenstaande platforms bieden een gebruiksvriendelijke service met gratis verzendlabels en snelle uitbetaling, zodat je zonder gedoe je oude telefoon kunt verkopen.

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3. Inruilen via je eigen provider

Sommige providers geven je extra voordeel als je de gloednieuwe iPhone 18 Pro aanschaft en je oude iPhone inlevert. Dit betekent dat je bovenop de normale inruilwaarde een extra bonus ontvangt, waardoor het kopen van je nieuwe iPhone nog voordeliger wordt.

Bij de pre-order van de iPhone 18 Pro (Max) zullen sommige providers een extra inruilbonus aanbieden, zodat je meer korting kunt krijgen wanneer je je oude toestel inlevert. Deze acties zijn meestal tijdelijk, dus het is verstandig om regelmatig de aanbiedingen en promoties hieronder in de gaten te houden.

Odido: Heb je een iPhone 16 Pro? Dan is die tijdelijk tot 700 euro waard. Voor een iPhone 15 Pro krijg je tot 550 euro. Bestel je de nieuwe iPhone 18 Pro tijdens de pre-sale, dan ontvang je bovendien 100 euro extra inruilvoordeel.

Heb je een iPhone 16 Pro? Dan is die tijdelijk tot 700 euro waard. Voor een iPhone 15 Pro krijg je tot 550 euro. Bestel je de nieuwe iPhone 18 Pro tijdens de pre-sale, dan ontvang je bovendien 100 euro extra inruilvoordeel. KPN: volgt nog

volgt nog Vodafone: volgt nog

Bekijk de inruilacties voor de iPhone 18 Pro

Bekijk de inruilacties voor de iPhone 18 Pro Max

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4. iPhone inruilen via Apple

Veel aanbieders geven je de mogelijkheid om je oude iPhone in te ruilen wanneer je een nieuw toestel koopt. Als je altijd bij Apple zelf je nieuwe iPhone koopt, kun je je oude apparaat ook daar inleveren via het Apple Trade In-programma. Hoewel dit een gemakkelijke en veilige optie is, krijg je bij Apple vaak minder terug voor je oude iPhone dan bij andere aanbieders.

Dit verschil in inruilwaarde kan sterk variëren, vooral afhankelijk van het land waarin je je iPhone koopt. Zo liggen de ruilprijzen in Nederland meestal hoger dan in België. Het is daarom goed om vooraf te controleren wat voor jou het meest voordelig is om te doen.

Via de Apple Trade In-pagina kun je de actuele inruilwaarde voor je iPhone in Nederland makkelijk bekijken.

Accessoires en hoesjes voor je nieuwe iPhone

Ga zuinig met je nieuwe toestel om en gebruik een screenprotector om het scherm optimaal te beschermen. Kies daarnaast voor een hoesje dat krassen en beschadigingen helpt voorkomen.

Maak je toestel compleet met andere handige accessoires, zoals slimme laders, draadloze opladers en bijpassende laadkabels. Zo laad je eenvoudig en efficiënt op, thuis, onderweg of op kantoor.